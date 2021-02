Dopo i disservizi DAZN durante la partita Spezia-Milan di sabato scorso, i telespettatori manifestano la loro preoccupazione per domenica prossima, 21 Febbraio, quando si giocherà la sfida Milan-Inter.

Il derby della Madonnina

Il Milan, perdendo con lo Spezia 0-2 e con la successiva vittoria dell’Inter sulla Lazio, è passato dal primo al secondo posto. I rossoneri hanno perso il comando della classifica dopo 21 giornate. L’Inter avrà un vantaggio in questo match, allenarsi e concentrarsi solo sul derby, ciò che non potrà fare il Milan avendo domani, giovedì 18 Febbraio alle ore 18:55, l’impegno di Europa League contro la Stessa Rossa.

Il Milan prima del match

Il Milan arriva a questo match in non ottime condizioni fisiche e mentali. La sconfitta contro lo Spezia ha evidenziato il pessimo stato di forma di alcuni giocatori appena rientrati da infortuni: Kjaer e Bennacer per infortuni muscolari, Calhanoglu per Covid. Da capire se la sconfitta contro lo Spezia dipenda solo da una sottovalutazione dell’avversario o da un calo della condizione fisica, se fosse così sarebbe preoccupante. Se tale calo fisico dipendesse dai carichi di lavoro la giustificazione della sconfitta sarebbe accettabile, o meglio dire più facilmente assimilabile.

L’Inter prima del match

L’Inter arriva a questo match da prima in classifica dopo aver battuto la Lazio in casa 3-1. un match dove i nerazzurri hanno annichilito gli avversari. L’Inter si presenterà a questo match con la voglia di battere i rossoneri per allungare in classifica.

Pioli avrebbe potuto gestire meglio la partita di Spezia?

Forse sì. L’allenatore rossonero avrebbe dovuto far giocare i giocatori con una condizione fisica migliore, sapendo che lo Spezia ha un modo di giocare con un pressing asfissiante, ripartenze verticale e solidità difensiva. Pioli avrebbe dovuto far giocare Tomori al posto di Kjaer, Tonali al posto di Bennacer, l’unico che forse si poteva rischiare Calha. Non è detto che con questi interpreti il risultato sarebbe camabiato, ma avremmo sicuramente visto un match diverso.

La preoccupazione dei telespettatori dopo i disservizi DAZN

Oltre a Pioli anche DAZN avrebbe dovuto gestire meglio la partita, a detta dei tanti telespettatori che su Twitter si sono scatenati per manifestare il proprio malcontento verso l’emittente televisiva in quanto hanno segnalato importanti disservizi relativi alla visione del match. Ne riportiamo qualcuno di seguito: