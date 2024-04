La Polizia di Stato ha compiuto 172 anni. All’occasione è stato dedicato un annullo filatelico speciale

Piazza del Popolo a Roma è stata quest’anno teatro della festa per il 172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La ricorrenza è stata celebrata il 10 aprile alla presenza di Autorità e Istituzioni. La cerimonia solenne è stata aperta con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto ringraziare la Polizia di Stato che “nell’accompagnare la vita democratica del Paese, contribuisce a porre le indispensabili premesse per il pieno esercizio delle libertà costituzionali, in un contesto in cui legalità, coesione sociale, tutela dei diritti e della dignità delle persone contro ogni sopruso, intimidazione o prevaricazione, costituiscono l’orizzonte del suo impegno”.

Al termine, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e le altre cariche istituzionali hanno visitato il “Villaggio della legalità” presente in piazza del Popolo, che aprirà le porte al pubblico venerdì 12 aprile alle ore 10.00 con un concerto della Fanfara della Polizia e sarà visitabile, per l’intero fine settimana, dalle 10.00 alle 18.00. L’area è stata inoltre decorata con le opere d’arte dei maestri infioratori di Genzano, che anche quest’anno hanno realizzato delle infiorate per omaggiare la Polizia di Stato e l’anniversario di fondazione. Nel Villaggio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani e al direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, presso lo stand di Poste Italiane, ha proceduto all’annullo filatelico della cartolina postale creata per celebrare il 172° Anniversario.

Il 172 ° Anniversario della Polizia, come da tradizione, è stato festeggiato anche in tutte le province italiane, dove le Questure hanno organizzate degli eventi per condividere questo giorno di festa con cittadini, turisti e familiari dei poliziotti.