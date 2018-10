BARCELLONA (SPAGNA) – Il Barcellona vince il Clasico 5-1 al Camp Nou, e il Real Madrid affonda, con Lopetegui che ora rischia seriamente l’esonero (al suo posto dovrebbe essere ingaggiato l’italiano Antonio Conte).

E’ stata una partita a senso unico: due gol catalani a un Real incapace di reagire nel primo tempo (Coutinho all’11’, Suarez su rigore al 30′), poi un tentativo di reazione dei madridisti con gol di Marcelo (5′ st) e un palo di Modric ma Suarez ha chiuso con altri due gol (30′ e 38′) e Vidal ha firmato la ‘manita’ al 43′.

Gli highlights di Barcellona-Real Madrid 5-1

Coutinho Barcelona 1-0 Real Madrid Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/eBEQDpVwz4 — via @KramponSport (@GolKrampon) 28 ottobre 2018

Marcelo Barcelona 2-1 Real Madrid Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/iBeMtiNyS2 — via @KramponSport (@GolKrampon) 28 ottobre 2018

Luis Suarez gol Barcelona 2-0 Real Madrid Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/IRmx9gNH1j — via @KramponSport (@GolKrampon) 28 ottobre 2018

Luis Suarez yine attı Barcelona 3-1 Real Madrid Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/cjr4qL2Srs — via @KramponSport (@GolKrampon) 28 ottobre 2018

Luis Suarez hattrick yaptı ! Barcelona 4-1 Real Madrid Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/O2EueJOtLD — via @KramponSport (@GolKrampon) 28 ottobre 2018