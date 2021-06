De Bruyne e Hazard giocano contro l’Italia? Il primo forse sì, il secondo al 50%

De Bruyne e Hazard giocano contro l’Italia? Questa è la domanda che ormai da giorni in molti si stanno facendo in vista del quarto di finale tra Italia e Belgio in programma venerdì alle 21 a Monaco di Baviera. Durante la sfida con il Portogallo infatti, vinta per 1-0 soffrendo non poco, i due campioni del Belgio sono usciti per infortunio. De Bruyne per una distorsione alla caviglia sinistra, Hazard per uno strappo muscolare.

De Bruyne gioca contro l’Italia? Le sue condizioni

Kevin De Bruyne dovrebbe farcela in vista della sfida dei quarti contro l’Italia. Lo riporta il quotidiano belga Nieuwsblad. “Le notizie su quei due sono piuttosto positive. Sarà una corsa contro il tempo. Guardiamo giorno per giorno. È vero che se dovessimo arrivare in semifinale, loro potrebbero sicuramente giocare. Ma ovviamente vogliamo averli pronti per i quarti di finale” ha dichiarato il ct del Belgio Roberto Martinez.

Gli esami hanno escluso danni gravi ed è facile il recupero del centrocampista del Manchester City, vittima di una distorsione alla caviglia, piuttosto che del fuoriclasse del Real Hazard, che ha riportato un problema muscolare.

Hazard ce la farà per l’Italia?

Eden Hazard sta facendo il possibile per smaltire l’infortunio muscolare e le possibilità di recupero per l’Italia sono del 50%. Lo ha spiegato suo fratello minore Thorgan Hazard, autore del gol decisivo nell’ottavo con il Portogallo. “Eden si sente meglio. Si sta allenando, e oggi alle 8.30 era già in palestra – ha raccontato -. Vuole esserci, per aiutare la squadra e dare spettacolo. Sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l’iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo”.

Immobile e il Belgio senza De Bruyne e Hazard

”Stiamo preparando la sfida con il Belgio come se De Bruyne e Hazard fossero al 100%, per noi è importante proseguire la linea adottata finora, abbiamo fatto questo Europeo sempre al massimo”. Così Ciro Immobile a tre giorni dalla partita che mette in palio la qualificazione alle semifinali. ”Al di là di Lukaku, si tratta di due giocatori fondamentali per la nazionale belga, se non saranno al meglio la loro squadra potrebbe avere qualche problema pur disponendo di un’ampia rosa – ha aggiunto l’attaccante della Lazio e della Nazionale – Di sicuro con De Bruyne e Hazard è un’altra partita, loro sanno spostare gli equilibri e mettere tutti in difficoltà”.