Il ritorno della semifinale Inter-Milan di Champions League sarà trasmesso questa sera, martedì 16 maggio, in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà possibile vedere il derby anche su Sky. I nerazzurri si presentano con i favori del pronostico dopo lo 0-2 dell’andata. A San Siro, Dzeko e Mkhitaryan hanno deciso la gara nei primi minuti, con i rossoneri in grossa difficoltà. Ma nulla può essere definito “scontato”. Stasera il Milan proverà a ribaltare il risultato dell’andata per volare alla finalissima di Istanbul in programma sabato 10 giugno.

Dove vedere Inter-Milan in diretta tv

Inter-Milan, partita di ritorno di Champions League, valida per le semifinali, si giocherà a San Siro alle ore 21:00. Sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis, su Canale 5: il Derby rientra tra le partite trasmesse gratuitamente da Mediaset il mercoledì sera. In alternativa sarà possibile seguire Inter-Milan sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con ampio prepartita e postpartita.

Inter-Milan in streaming

Sarà possibile seguire Inter-Milan in diretta streaming sul Mediaset Infinity, accedendo al sito o scaricando l’app, o sul sito di Sport Mediaset, cliccando e selezionando l’evento. In alternativa, basterà scaricare l’app di Sky dedicata per gli abbonati: Sky GO. Una volta eseguito l’accesso con i propri dati utenti Sky, se in possesso del pacchetto dedicato bisognerà selezionare l’evento. Anche NOW TV trasmetterà Inter-Milan in diretta streaming: se in possesso del pacchettp “Calcio” basterà, una volta eseguito l’accesso, selezionare il match.