Al via, sabato notte in Costa d’Avorio, la Coppa d’Africa (13 gennaio-11 febbraio), la più importante competizione calcistica che confronta le nazionali africane. Partenza col botto: i padroni di casa hanno battuto 2-0 la Guinea Bissau, nella gara inaugurale, con un super gol dell’ex Udinese Seko Fofana (oggi centrocampista del Al-Nasser, Arabia Saudita) ed una zampata di Krasso, attaccante della Stella Rossa di Belgrado. Tanti “italiani“ in campo tra gli ivoriani: dal difensore della Roma Ndicka a chi ha salutato la Serie A come Singo, Kessie, Boga. Soltanto panchina per l’attaccante della Fiorentina, Christian kouamé che è nato a due passi dallo stadio di Abidjan. Match quasi a senso unico, risultato blindato in una cinquantina di minuti.

SONO 410 I GIOCATORI PRESTATI DAI CLUB EUROPEI – Sono la maggioranza, su un totale di 630 iscritti. Cioè il 65%. E nel plotone continentale c’è di tutto: campioni e semplici gregari, titolarissimi o panchinari. Ognuno col suo valore specifico all’interno di una squadra che può abbandonare fino a sei settimane in piena stagione. Altro dato impressionante: “Tra i convocati quasi un giocatore su tre, in totale 186, è nato in Europa. Dunque i flussi migratori si vanno invertendo: i figli degli africani arrivati nel vecchio continente negli ultimi 40 o 50 anni rifanno al contrario la rotta seguita dai propri genitori, per vestire la maglia di un Paese che a volte iniziano a conoscere proprio giocando in nazionale” come scrive Filippo Maria Ricci.

UNA SERIE A COL MAL D’AFRICA – Sono 17 i giocatori di serie A nella Coppa africana. Una decina i club che hanno prestato i loro giocatori. Cioè Napoli (Osimhen, Anguissa), Milan (Chukwueze, Bennacer), Roma (Aouar, Ndicka), Atalanta (Lookman), Fiorentina (Kouamé), Monza (Machin), Cagliari (Luvumbo), Bologna (El Azzouzi), Salernitana (Cabral, Dia, Coulibaly), Lecce (Touba, Rafia, Banda).

LE SQUADRE PARTECIPANTI:

GIRONE A – Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau.

GIRONE B – Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico.

GIRONE C – Senegal, Camerun, Guinea, Gambia.

GIRONE D – Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola.

GIRONE E – Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia.

GIRONE F – Marocco, Congo, Zambia, Tanzania.

LE 10 STELLE DA SEGUIRE – Franck Kessie (ex Milan), Tapsoba (leader del Bayer Leverkusen), Ziyech (è la stella dei leoni dell’Atlante), Mahrez (è il faro dell’Algeria), Kudus (è il faro del Ghana, la nuova stella del West Ham), Onana (portiere del Camerun e del Manchester United), Hakimi (l’ex terzino dell’Inter è la stella del Marocco e del Paris Saint- Germain), Sadio Mané: gioca in Arabia Saudita con Ronaldo, è la stella del Senegal. Osimhen (diamante del Napoli e della Nigeria). Salah: il faraone, stella del Liverpool, da anni tra i migliori del mondo, è la superstar di questa Coppa d’Africa. L’Egitto punta su di lui per allungare il palmares di Nazionale più vincente di sempre della kermesse del Continente Nero.