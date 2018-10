NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Dopo un dominio durato per tutta la partita, il Napoli è riuscito a vincerla all’ultimo minuto. Lorenzo Insigne ha segnato a porta vuota su cross di Callejon dopo una uscita a vuota di Alisson. I vice campioni d’Europa in carica sono usciti sconfitti dal San Paolo con i tifosi del Napoli che hanno

esultato con un boato impressionante.

Gli highlights di Napoli-Liverpool 1-0

Gol del Napoli. Insigne porta in vantaggio i campani su assist di Callejon. Decisiva l’uscita a vuota di Alisson Becker.

Traversa colpita da Dries Mertens a Alisson battuto. Liverpool fortunato.

Napoli vicino al gol. Conclusione a botta sicura di Callejon e salvataggio sulla linea di Gomez a Alisson battuto.

Parata prodigiosa di Alisson su una conclusione a botta sicura di Callejon.

Grave errore arbitrale ai danni del Napoli, Milner andava espulso per una entrata killer su Allan qui i dettagli (https://www.blitzquotidiano.it/sport/milner-allan-napoli-liverpool-2937570/)

Lorenzo Insigne vicino al gol. Ottimo avvio del Napoli.

“The Champions”, l’urlo del San Paolo è impressionante

Pranzo Uefa a Villa D’Angelo con gli amici del Liverpool #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KbiOEAc5wP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 3 ottobre 2018

