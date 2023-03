Italia prima nel medagliere degli Europei indoor di atletica leggera di Istanbul (2-5 marzo) con due ori e due argenti in tre giorni.

Aspettando la prova nel lungo di Larissa Iapichino. Un torneo con 27 gare di cui 13 nel finale domenicale. L’Italia ha vinto l’oro con Zanne Weir nel lancio del peso maschile e con Samuele Ceccarelli nei 60 piani. Le medaglie d’argento le ha conquistate Dariya Derkach nel salto triplo femminile e Jacobs nei 60 metri maschile. Un torneo al di sopra delle attese.

CECCARELLI-JACOBS, LE NUOVE FRECCE TRICOLORI DELL’ITALIA

Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs sono le nuove Frecce tricolori. Lo studente toscano, 23 anni, ha vinto i 60 con una freddezza invidiabile. L’atletica italiana ha una nuova stella dello sprint.

Ceccarelli ha battuto ancora l’olimpionico dei cento che comunque era frenato da un guaio a un polpaccio. Per carità, nessuna volontà di ridurre l’esplosione di Samuele . Ha detto Stefano Tilli, oro europeo 1983 proprio sui 60:” Nei 60 non è Jacobs che ha perso, ma è Ceccarelli ad aver vinto.

È la seconda volta che il ragazzo sorprende il mondo e se stesso dopo gli Assoluti di Ancona. Che fosse in ottime condizioni si sapeva, ma il 6”47 in semifinale è un tempo che correva Linford Christie; ma dietro questa sorpresa c’è un grande lavoro e una grande testa. In semifinale e in finale non ha sbagliato una virgola. Ho apprezzato i gesti tecnici: la partenza con una salita lenta e continua così che lo sparo ti colga in movimento “.

Ceccarelli ha dedicato il trionfo a Del Medico, il suo allenatore: ”Non ci fosse sarei come una Ferrari senza accensione; e le prime persone che chiamerò appena potrò saranno i miei genitori. Ora le prospettive cambiano e spero di essermi messo in luce anche in vista della 4×100 azzurra. Nel caso mi farò trovare preparato”. Infine Ceccarelli ha ringraziato Jacobs “per l’ispirazione e i consigli“. Sono diventati amici.

JACOBS COMUNQUE IN RIPRESA

Il 6”50 di Jacobs conferma il suo recupero. D’accordo quest’anno ha corso tre volte sui 60 e non ha mai vinto; tuttavia i segnali di recupero sono evidenti, basta analizzare i dati in progressione delle semifinali e finale. Ha sempre guadagnato. Ora il treno azzurro punta già ai mondiali. Jacobs e Ceccarelli è la prima accoppiata azzurra nella storia dei 60 metri. Non era mai successo, è accaduto sabato 4 marzo in una giornata che resterà nella storia della atletica italiana.

Con le altre medaglie d’argento la spedizione azzurra a Istanbul si è dimostrata una squadra vera e Ceccarelli è addirittura diventato un personaggio. Prima non lo conosceva nessuno : aveva tempi modesti e nulla lasciava presagire un miglioramento così veloce. In 2 anni è passato dai 6”72 al 6”48. Ora è il re d’Europa.