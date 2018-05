NAPOLI – Il Napoli pareggia col Torino 2-2 e la Juve vola a +6 in vetta alla classifica. Solo la matematica e l’imponderabile impediscono di assegnare già da oggi lo scudetto alla Juve.

A 180′ dalla fine i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio sul Napoli che in teoria può ancora raggiungerli in caso di due ko juventini e altrettanti successi azzurri.

Ma a rendere praticamente fatto il 7/o scudetto Juve è la discriminate della differenza reti in caso di arrivo a pari punti: la Juve vanta un +16 sul Napoli e solo in caso di 2 ko con tanti gol subiti e contemporanee 2 vittorie roboanti del Napoli si può riparlarne.

Il Torino consegna lo scudetto alla Juventus, Napoli bloccato al San Paolo

Al San Paolo finisce in parità, un risultato che consegna praticamente lo scudetto nelle mani della Juventus. A questo punto i bianconeri potrebbero anche permettersi di perdere le ultime due partite e sarebbero ugualmente primi per la differenza reti che è nettamente a loro favore e che il Napoli potrebbe ancora colmare a suo vantaggio solo in teoria.

Il match col Toro è caratterizzato dalla durissima contestazione del pubblico nei confronti di Aurelio De Laurentiis, bersagliato prima, durante e dopo l’incontro dai tifosi che invece riservano un trattamento affettuoso a Maurizio Sarri e ai giocatori. Il presidente è chiaramente ritenuto il responsabile della mancata conquista dello scudetto e anche della ormai più che probabile partenza dell’allenatore.

La partita è alquanto insignificante. Sembra una tipica gara di fine stagione nella quale non si capisce perché Mazzarri schieri la sua squadra completamente arroccata nella propria area di rigore, tutta tesa esclusivamente a non subire gol. La tattica dei granata non cambia neppure dopo che il Napoli trova il gol del vantaggio, al 25′ del primo tempo, grazie a un guizzo da vero rapinatore di Mertens che approfitta di una indecisione di Burdisso, lo sorprende alle spalle e manda il pallone in fondo alla rete. Il Napoli esercita una pressione costante e tiene continuamente schiacciato il Torino nella propria metà campo.

Il solo Niang, schierato da Mazzarri come unica punta, tenta in qualche occasione di prodursi in azioni di alleggerimento, ma si trova costantemente circondato almeno da tre avversari ed è sempre costretto a desistere. Nel secondo tempo il Torino è più disponibile a giocarsela e la gara diventa più equilibrata.

Il Torino trova il pareggio dopo 9′ con un tiro di Baselli deviato da Chiriches. Al 25′ ci pensa Hamsik con una conclusione dalla distanza potente e precisa a far rimettere di nuovo la testa davanti agli azzurri.

A otto minuti dalla fine, però, una dormita della difesa di sarri consente a De Silvestri di mettere il sigillo alla partita. Finisce con un giro di campo della squadra che saluta i tifosi come se fosse l’ultima di campionato.

In realtà il Napoli dovrà chiudere la stagione fra due settimane al San Paolo con il Crotone. Ma la partita di oggi è piena di sentimenti forti. L’abbandono del sogno scudetto, la partenza quasi certa di Sarri e le dichiarazioni di De Laurentiis hanno lasciato evidentemente un segno che difficilmente potrà essere cancellato.

I verdetti del campionato

Uno scudetto praticamente assegnato, un posto Champions che presumibilmente si deciderà nell’ultima giornata all’Olimpico (Lazio-Inter) e la terza retrocessione che vede in ballo ben 6 squadre in soli 4 punti.

E’ il quadro della Serie A, in testa e in coda, dopo la 36ma giornata, quando ne mancano appena due alla conclusione del campionato.

Ecco il quadro dello sprint finale, per quanto riguarda scudetto, Champions e lotta salvezza.

CORSA SCUDETTO:

Juventus 91 Napoli 85 – Domenica 13 maggio (alle 20.45): Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli – Domenica 20 maggio (alle 20,45): Napoli-Crotone Juventus-Verona.

CORSA CHAMPIONS:

Lazio 71 Roma 70 (in campo stasera col Cagliari) Inter 69 – Domenica 13 maggio (alle 15): Roma-Juventus Inter-Sassuolo Crotone-Lazio – Domenica 20 maggio (alle 20,45): Lazio-Inter Sassuolo-Roma

LOTTA SALVEZZA

Sassuolo 37 Spal 35 Udinese 34 Crotone 34 Chievo 34 Cagliari 33 (in campo stasera con la Roma) – Domenica 13 maggio (alle 15): Fiorentina-Cagliari Bologna-Chievo Crotone-Lazio Torino-Spal Verona-Udinese – Domenica 20 maggio (alle 20,45): Cagliari-Atalanta Chievo-Benevento Udinese-Bologna Napoli-Crotone Juventus-Verona Spal-Sassuolo.