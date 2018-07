PHILADELPHIA – Esordio vincente per la Juventus all’International Champions Cup, torneo amichevole al quale partecipano le migliori squadre d’Europa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Sotto il diluvio di Philadelphia, i bianconeri hanno avuto la meglio sul Bayern Monaco per 2-0 grazie alla doppietta del neoacquisto Andrea Favilli. L’attaccante è andato a segno al 32′ e al 40′, prima su assist di Marchisio (che ha approfittato di uno svarione difensivo) e poi sul lancio in profondità di Alex Sandro. Prima del calcio d’inizio il Lincoln Financial Field ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Sergio Marchionne.