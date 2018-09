TORINO, ALLIANZ STADIUM – Juventus-Napoli 1-1, gol: Dries Mertens 9′, Mario Mandzukic 27′. Partita valida per la settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A (classifica).

Siamo solamente alla settima giornata ma Juve-Napoli è già una sfida scudetto. Troppo grande il divario tra queste due squadre e le altre del campionato. La Juve ha vinto tutte le partite, il Napoli è a meno tre perché ha perso contro la Samp ma per il resto ha sempre vinto. La Juve cercherà la fuga, il Napoli l’aggancio in vetta alla classifica del campionato.

Show di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, dopo l’assist per il gol di Mandzukic, supera Koulibaly con un numero incredibile. Cr7 sta disputando una grande partita.

Pareggio della Juventus al 27′. Gran numero di Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra e assist per Mandzukic che insacca di testa da due passi.

Napoli in vantaggio al 9′. Passaggio filtrante di Allan per Callejon che serve Mertens a porta vuota. Il belga non sbaglia e porta in vantaggio la sua squadra.

Al 6′, il Napoli va vicino al gol con Zielinski. Il centrocampista polacco ha calciato da fuori area colpendo il palo a Szczesny battuto

Lo Stadium accoglie i calciatori della Juventus con una ovazione

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

