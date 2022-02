Olimpiadi invernali, la bandiera olimpica è già in Italia: nel 2026 i Giochi si terranno a Milano e Cortina

Olimpiadi invernali 2026, la bandiera olimpica è già in Italia. È sbarcata alla Malpensa.

I sindaci di Milano e Cortina – per la prima volta nella storia il vessillo sarà “diviso” tra due città – l’hanno sventolata con i sorrisi di circostanza. Ora viene il bello. I Giochi olimpici invernali, in Italia dopo vent’anni, sono fra quattro anni (6-22 febbraio 2026). Vero. Ma quattro anni volano in fretta e le cose da fare sono tante. Su molti versanti. Dagli impianti alle squadre da preparare. Le. Federazioni sportive sono già al lavoro.

MALAGò, PRESIDENTE DEL CONI: “IL MONDO CI GUARDA”

E aggiunge: “La celebrazione di chiusura dei Giochi invernali di Pechino è stata emozionante ed io sono esausto di felicità. Abbiamo fatto un figurone davanti al presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach. Ma ora inizia la fase più difficile, la fase operativa. Dobbiamo preparare una edizione straordinaria e dobbiamo lavorare tutti insieme. C’è voglia di tornare nella vecchia Europa dopo Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeong Chang 2018, Pechino 2022 per riportare l’atmosfera nella culla del mondo degli sport invernali “.

BILANCIO POSITIVO DELLE OLIMPIADI GRAZIE ALLE RAGAZZE

Le donne hanno conquistato 9 delle 17 medaglie olimpiche. E dieci sono salite sul podio, comprese le gare miste. Gli azzurri ne hanno raccolte 5 e gli altri 3 podi sono arrivati dalle gare miste. Con 17 medaglie in 8 discipline diverse (record!) è il secondo bottino di sempre dopo le 20 medaglie di Lillehammer 1994. Purtroppo però un solo oro individuale, quello di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. È mancato , nella vendemmiata di medaglie , lo sci alpino degli azzurri ancora a secco da due Olimpiadi consecutive. E questo è un bel problema di non facile e soluzione. Non abbiamo ricambi.

IL GHIACCIO DELLE OLIMPIADI È DIVENTATO LA NOSTRA MINIERA

Grazie agli 8 podi di Arianna Fontana il ghiaccio è diventato la nostra fortezza. Arianna a Pechino ha centrato la sua 11esima medaglia olimpica in cinque edizioni. Ma Arianna nel 2026 avrà 35 anni, tanti per sprintare sul ghiaccio .E poi va ricucito il rapporto con l’ambiente che in Cina si è sfilacciato. E non sarà facile. Consola il curling: l’oro della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner (11 partite, 11 vittorie) aiuterà un movimento di nicchia. A Cortina c’è la fondata speranza di un bis.

TORNATA NEL WEEKEND LA COPPA DEL MONDO

Archiviate le Olimpiadi invernali di Pechino il Circo bianco si rituffa sulla Coppa del mondo. Al via il 26 febbraio. Gli uomini in Germania (Garmisch), le donne in Svizzera (Crans-Montana). Per tutti una due giorni importante: due slalom per gli uomini, due discese per le donne.

La classifica generale degli uomini è dominata dallo svizzero Marco Odermatt(seguono Kilde e Mayer). La classifica generale delle donne vede al comando l’americana Mikaela Shiffrin tallonata dalla slovaccca Petra Vlhova e dalla nostra Sofia Goggia, quinta Federica Brignone. Tutto può succedere.