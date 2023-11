Magico Sinner. Notte da numero 1. Batte per la prima volta re Djokovic (7-5,6-7,7-6). Una battaglia di oltre 3 ore in un Palasport infuocato. Sinner non ha mai vacillato ma ha costretto il più forte di tutti- 52 match vinti su 58 in stagione e 3 Slam- a giocare 2 metri dietro la riga di fondo nel set decisivo. Djokovic si è arreso al tie breack del terzo set. Ora Jannik per arrivare in semifinale a Torino deve battere Rune (giovedi 16). L’altoatesino è in gran spolvero. Per la seconda volta in carriera ha battuto un numero 1: c’era riuscito il 31 marzo di quest’anno in semifinale a Miami contro Alcaraz.

Atmosfera infuocata

Serata magica, pala Alpitour esaurito (12.500),eccitazione palpabile. Sinner e Djokovic presentati come gli USA fanno come i pugili. Partenza alle 21.12. Grande equilibrio, studio reciproco, i primi ace. Dopo 12’ perfetta parità (2-2). Idem dopo 25’(3-3). Ma al 34’ Nole allunga: 4-3, Jannik risponde subito: 4-4, ma il serbo si riprende il game:5-4. Due errori di Djokovic ed è 5-5. Sorpasso Sinner al 52’: 5-6. Il palasport è una bolgia. Sinner vince il set 5-7 in 57 minuti. Djokovic da’ segni di nervosismo.

Djokovic pareggia con il secondo set

Al via alle 22.08, Djokovic in vantaggio (2-1). Ma Sinner non si scompone e va 2-2. Immediata la risposta del serbo : 3-2. L’orologio corre e scollina i 90 minuti col 4-3. Djokovic ricorre al fisioterapista per un veloce masssaggio e il match resta in assoluta parità: 5-5. Alle 23.00 i giocatori sono ancora in campo e sempre in parità : 6-6. Serie di scambi stellari. Superata la seconda ora di gioco. Sinner annulla il primo set point, non il secondo. E Djokovic vince il secondo set 7-6.

Finale trilling

L’ultimo set inizia alle 23.19 e comincia col consueto equilibrio (1-1). Poi allunga Jannik (1-2). Risponde il serbo: 2-2 dopo 17’, replica l’azzurro: 2-3. Se ne va anche la seconda ora e mezza. Due risposte di dritto e Sinner vince ll game. Finale trilling. Djokovic si arrende al tiè break dopo che Sinner gli ha infilato 5 punti di fila. Poi ne fa altri 4 consecutivi sul proprio servizio e chiude la partita 7-5. E cioè un parziale di 9 punti a 0 per Sinner nel momento decisivo del set contro il re. Davvero pazzesco.

Atp Finals, classifica girone verde

1. Sinner con 2 partite vinte 2. Rune, 1 partita vinta è una persa, 3. Djokovic 1 partita vinta e 1 persa 4. Hurkacz 0 partite vinte e 0 perse 5. Tsipras 0 partite vinte e 2 perse.

Chi passa alle semifinali

I primi 2 vincitori di ogni gruppo vanno alle semifinali incrociate di sabato. In caso di arrivo in parità tra 2 giocatori vale lo scontro diretto, in caso di arrivo a 3 quoziente 7, quoziente game e classifica. La finale è domenica alle ore 15.