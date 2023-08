Nazionali di calcio, è Rrivoluzione (piccola): piglia tutto Mancini. Farà il CT della Nazionale A e direttore delle giovanili (Under 21 e Under 20).

Lo ha deciso il Consiglio federale FIGC. Una scelta organizzativa ma anche tecnica. Obiettivo: creare un sistema virtuoso che valorizzi tutta la “filiera”: dalla scoperta dei talenti al loro inserimento in prima squadra.

Cosa difficile, rara, emblematica di una visione da rifondare. Possibile che soltanto l’1,9% degli Under 21 riesca ad infilare qualche minuto in serie A? Stesso andazzo (o quasi) in serie B e serie C. È una mentalità financo autolesionista con tutti i guai che il nostro calcio – malato, indebitato, prigioniero di procuratori avidi, tartassato da rogne giudiziarie, nel mirino Uefa – sta accusando.

Guai inguardabili? Il presidente Gabriele Gravina è fiducioso:”Ripartiamo con idee nuove ma anche da alcuni punti fermi del percorso”. Ecco tutti gli uomini del “Mancio” in attesa di Gigi Buffon.

ALBERTO BOLLINI – Mantovano di Poggio Rusco, 57 anni, ex allenatore del Modena e delle giovanili azzurre ( Under 19, 20, 21), farà il CT in seconda. Ha una ottima conoscenza dei vivai giovanili della serie A.

ANDREA BARZAGLI – L’ex difensore della Juventus (296 partite) e della Nazionale maggiore (73) sarà l’assistente tecnico per la difesa. Ha anche una buona esperienza all’estero (tre campionati nel Wolfsburg, Germania; proprietà Wolksvagen).

BERNARDO CORRADI – Toscano di Siena, ex centravanti di molti club italiani (Cagliari , Inter, Lazio, Parma, Reggina, Udinese) e stranieri (Valencia, Manchester City, Montreal), sarà il CT della Under 19.

ATTILIO LOMBARDO – Casertano di Santa Maria la Fossa, ex calciatore di Cremonese, Lazio e Sampdoria, ha giocato anche un anno nel Crystal Palace di Londra (club di cui è successivamente diventato allenatore). Sarà il CT Under 20.

CARMINE NUNZIATA – Originario di San Gennaro Vesuviano (Napoli), ex giocatore di molti club tra cui Inter, Padova, Torino. Ha allenato tutte le Under azzurre. Sarà CT della Under 21.

MAURIZIO VISCIDI – Allenatore di Bassano del Grappa, classe 1962. Ha allenato una dozzina di Primavere, dal Milan al Vicenza. Sarà il coordinatore tecnico delle Nazionali

Giovanili.

LELE ORIALI – Il comasco Oriali bandiera dell’Inter (277 partite),campione del Mondo 1982, vincitore anche di 2 scudetti, è inserito nella “Hall of Fame” del calcio Italiano nella categoria “ veterano italiano”. Nel 2021 è stato inserito tra “ Le leggende del calcio” del Golden Foot ( premio internazionale). Sarà il team manager e consigliere di Mancini.

ANTONIO GAGLIARDI – Esperto di tattica e di “ Big Data” è docente ai corsi del settore tecnico a Coverciano. Ha ideato il primo corso italiano per video analisti tattici. Sarà l’assistente tecnico di Mancini.

FAUSTO SALSANO – Salernitano di Cava dei Tirreni. Cinque stagioni alla Sampdoria. con cui ha vinto 3 Coppe Italia e una coppa delle Coppe;è un collaboratore fisso di Mancini che ha seguito ovunque dall’Inter al Manchester City, dal Galatasaray allo Zenit San Pietroburgo. È nello staff della Nazionale dal 2018. Sarà l’assistente tecnico del CT.