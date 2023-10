GP Messico, solita musica: vittoria e passerella trionfale di Verstappen, Hamilton che le prova tutte ma arriva secondo. La Ferrari che sale sul podio con Leclerc (terzo) e rosicchia un altro punto alla Mercedes. Nel caldo torrido di Città del Messico il Tulipano regala record: 16esima vittoria stagionale, percentuale di successi da brivido (84,21%)l uguagliato il primato di vittorie (55) di Prost. Se va avanti così demolisce anche il record del leggendario Alberto Ascari (1918-1955) che nel 1952 chiuse il Mondiale col 75% dei successi. Già battuto il record di Schumacher che nel 2004 archiviò l’annata con un 72,2% (13 GP vinti). E la sua Red Bull? In Messico ha centrato la vittoria n.110, è ora a meno 4 dalla Williams.

Verstappen e non solo: in Messico gara con il solito copione

Prima fila tutta Rossa fino alla prima curva poi Verstappen agguanta i battistrada, sale in cattedra, saluta tutti e se ne va tutto solo. In testa 71 giri. Dominio assoluto. Il suo compagno di squadra Perez al primo giro tocca Leclerc, ha la peggio ed è costretto al ritiro al 33esimo giro, per la disperazione dei suoi tifosi. Altra giornata no e zero punti. Poi si ritirerà anche Magnussen (problema allo sterzo e botta sul muro) e Alonso (guai meccanici). Splendida la prova di Norris che con una serie di spettacolari sorpassi chiude quinto alle spalle del solido Sainz che in classifica raggiunge al quarto posto l’eterno Alonso. Consolazione Hamilton : suo il giro più veloce (1’21”334). Bottas ha registrato la velocità massima: 361,9 km/h.

ORDINE DI ARRIVO: 1. Verstappen, 2. Hamilton (+13”875), 3. Leclerc (+23”124), 4. Sainz(+27”154), 5. Norris (+33”266), 6. Russell (+41”020), 7. Ricciardo (+41”570), 8. Piastri (+43”104), 9. Albon (+48”573), 10. Ocon (+1’02”879).

CLASSIFICA PILOTI: 1. Verstappen punti 491, 2.Perez 240, 3.Hamilton 220, 4. Sainz 183, 5.Alonso 183, 6.

Norris 169, 7.Leclerc 166, 8.Russell 151, 9.Piastri 87, 10. Gasly 56.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: 1. RedBull 731, 2. Mercedes 371, 3. Ferrari 349, 4. McLaren 256, 5. Aston Martin 236, 6. Alphine Renault 101, 7. Williams 16, 8. Alfa Romeo 16, 9. Alpha Tauri 16, 10. Haas 12.

CALENDARIO: ultimi 3 Gran Premi, tutti in novembre: Brasile (5), Las Vegas (19), Abu Dhabi (26).