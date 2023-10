Nicolò Fagioli chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, caso scommesse, biografia e carriera

Nicolò Fagioli è un giovane calciatore della Juventus e della nazionale italiana. Si è fatto conoscere nel mondo del calcio come uno dei più promettenti centrocampisti italiani della sua generazione, prima nella Cremonese e poi nella Juventus. La sua vita e la sua carriera, però, sono cambiate radicalmente per via del caso scommesse che lo ha coinvolto in prima persona. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del calciatore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Nicolò Fagioli

Nicolò Fagioli è nato a Piacenza il 12 febbraio del 2001. Ha 22 anni. La sua carriera calcistica inizia proprio nella squadra della sua città, Piacenza, dove gioca fino al 2011, anno in cui passa alla Cremonese.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Il calciatore è fidanzato da oltre due anni con Giulia Bernacci, modella. Fagioli è molto seguito sui social, dove pubblica spesso scatti della sua vita privata con la Bernacci. Il calciatore, a seguito del caso scommesse, ha decido di disattivare il proprio profilo Instagram dopo alcune stories nelle quali diceva la sua sulla questione.

Nicolò Fagioli e il caso scommesse

All’inizio della stagione 2023-2024, emerge il coinvolgimento del calciatore in un’indagine della procura di Torino riguardo un giro di scommesse sportive su piattaforme online illegali. Fagioli si era autodenunciato verso la fine di agosto presso la Procura Federale della FIGC. Grazie alla sua collaborazione nel merito delle indagini, Fagioli ottiene un accordo ricevendo il 17 ottobre una squalifica di 12 mesi, di cui 5 commutati in altre prescrizioni. Nel corso di quei 5 mesi, il calciatore andrà nelle scuole per educare sui rischi del gioco d’azzardo.

La carriera di Nicolò Fagioli

Fagioli nel 2015 passa dalla Cremonese al vivaio della Juventus. Fa il suo esordio il 26 agosto del 2018 con la maglia della Juventus U23. Dopo diverse panchine con la prima squadra, Fagioli esordisce ufficialmente nella Juventus il 27 gennaio 2021 in una partita di Coppa Italia contro la SPAL, vinta dai bianconeri per 4-0. Alla fine della stagione 2020-2021, Fagioli torna in prestito alla Cremonese, disputando da titolare il campionato di Serie B e portando il club lombardo in Serie A.

Nel 2022 Fagioli torna alla Juventus, aggregato ormai in prima squadra grazie al suo allenatore, Massimiliano Allegri. Grazie alle sue prestazioni, il centrocampista ottiene sempre più spesso una maglia da titolare nella Juventus fino al giorno in cui un brutto infortunio, quello alla clavicola destra in Europa League contro il Siviglia, lo costringe all’operazione. Al termine della stagione, quella 2022-2023, Fagioli viene comunque premiato come miglior Under 23 del campionato. A causa del caso scommesse, il calciatore resterà fermo per l’intera stagione 2023-2024.