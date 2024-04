Olimpiadi 2024 Parigi, parte martedì da Atene la fiaccola. È già tempo di Olimpiadi. Martedì 16 aprile ad Atene sarà accesa la fiaccola che, correndo sulle strade di Francia,arriverà in tempo, il 26 luglio,per la rituale accensione del braciere che aprirà ufficialmente la 33esima edizione dei Giochi Olimpici (26 luglio-11 agosto 2024).

La staffetta della Torcia Olimpica, una volta raggiunta Marsiglia, inizierà un viaggio di 68 giorni, attraverserà 400 città di 64 territori francesi e mobiliterà 10 mila tedofori che visiteranno i luoghi più iconici ed evocativi del Paese ospitante. Nel corso del viaggio metterà in evidenza alcune delle principali figure che hanno ispirato e contribuito alla cultura francese. In particolare gli organizzatori hanno puntato su due uomini e due donne che hanno segnato la storia della Francia. Ecco il poker d’assi.

GIOVANNA D’ARCO – È l’eroina nazionale francese, proclamata Santa nel 1920. Guido’ la Francia alla vittoria sull’Inghilterra nella guerra dei cent’anni. Giovanna (1412-1431) era una contadina analfabeta, ma con le sue visioni fu travolgente. Finì i suoi giorni sul rogo nella piazza di Rouen.

ROBERT SCHUMAN – È uno dei padri fondatori della Unione Europea. L’avvocato e politico francese (1886-1963) fu premier e più volte ministro. Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile.

CHARLES DE GAULLE – Leader della Francia libera durante la Seconda guerra mondiale e Presidente francese. Generale e politico. Figura centrale (1890-1970).

EDITH PIAF – Cantautrice bandiera (1915-1963) del filone della chanson negli anni 30-60 ; con la sua celebre “La vie en rose” – inno all’ottimismo- ha stregato il mondo. È la canzone dell’amore per eccellenza. Edith era nota anche come “Passerotto”per la sua statura minuta (passerotto infatti nel francese popolare si dice piaf).

LA SPEDIZIONE AZZURRA A PARIGI

Il presidente del CONI Giovanni Malagò spera di arrivare ad una spedizione di 380 atleti. In Giappone l’Italia contava su 384 atleti (197 uomini e 187 donne). Al momento sono 214 gli azzurri qualificati ma le gare che possono ancora regalare i pass olimpici sono ancora diverse. Alla fine la spedizione sarà di 350-360 atleti.

Siamo tornati da Tokyo con 40 medaglie ( record) di cui 10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo. Difficile fare meglio. Ma il movimento sportivo azzurro è cresciuto e accanto ai protagonisti di 3 anni fa ci sono molti volti nuovi come Sinner nel tennis e Sofia Rafaeli nella ginnastica artistica. Al momento le donne qualificate sono esattamente lo stesso numero degli uomini.

Ricco il programma con 32 sport, in testa l’atletica leggera, gli sport acquatici (dal nuoto alla pallanuoto), ciclismo, pugilato, calcio, rugby, scherma, tennis, vela.