Paulo Dybala non rinnova il contratto con la Juventus: la rottura dopo l'incontro tra il club e gli agenti

Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus. E’ durato circa un’ora l’incontro fra l’entourage di Dybala e la Juventus e alla fine le due parti non hanno trovato l’accordo. L’argentino quindi a fine stagione lascerà il club bianconero a parametro zero.

Aggiornamento delle 15.20.

Dybala e l’addio alla Juventus, le ragioni del mancato rinnovo del contratto

Fino a poco tempo fa, questo scenario sembrava impensabile. Infatti i bianconeri avevano assegnato all’argentino la ‘sacra’ maglia numero 10 appartenuta ad una leggenda della Juve come Alessandro Del Piero. Dybala sembrava poter essere il suo erede sia dal punto di vista tecnico che da quello della fedeltà alla maglia bianconera. Insomma, c’erano tutte le basi per renderlo una bandiera della Juve.

Ma dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, in poi, qualcosa di è rotto. La crescita tecnica di Dybala si è arrestata. Il giocatore, che prima era fondamentale, è diventato l’ombra del portoghese. Gli è stato tolto tutto, dalle punizioni ai rigori. Poi qualche problema fisico di troppo. Il nervosismo per un rinnovo del contratto che non arrivava. Le sue richieste economiche ritenute eccessive dalla Juve. Un addio che è maturato con il passar delle settimane. Dybala e i bianconeri hanno iniziato a parlare due lingue troppo diverse per addivenire ad un accordo.

Dove potrebbe andare Dybala?

Non mancano le pretendenti. In Italia e all’estero. Nel nostro campionato, potrebbe finire all’Inter. Sembrerebbe assurdo per una ‘quasi bandiera bianconera’ ma Marotta ha detto più volte di volerlo, in caso di addio alla Juventus. All’estero, invece, potrebbe finire, tra le altre, al Tottenham di Antonio Conte e Paratici o al Manchester United (club che lo ha trattato più volte in passato).