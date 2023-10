Italia del rugby, altra missione impossibile. Dopo gli All Blacks (29 settembre), gli azzurri affrontano la favorita Francia (Lione, venerdì 6, ore 21, diretta Rai2 e Sky Sport).

Rugby, azzurri a Lione contro la super Francia

Il match è proibitivo se si pensa che la Francia, al debutto mondiale , ha battuto la Nuova Zelanda 27-13. Obiettivo azzurro, evitare la Waterloo di una settimana fa con i Tuttineri (96-17).

Una sola settimana di recupero forse non è sufficiente, mentre la Francia ha avuto 15 giorni e sarà dunque più riposata. Alla nazionale azzurra servirà una svolta a livello mentale ma guai a parlare di risultati a tutti i costi e di qualificazione. L’unica cosa da fare, come ha spiegato Sergio Parisse, è “ritrovare fiducia e reagire in campo, sentirsi in partita fin dal primo minuto”.

La formazione, Crowley ne cambia 5

Il CT azzurro Crowley costretto dagli infortuni (Lamb, Nicotera, Fischetti) è obbligato ad operare dei cambi e rispetto alla ultima partita ha deciso di farne 5. Esordio mondiale per Bruno all’ala.

Ecco lo schieramento di partenza: Capuozzo; Bruno, Brex, P. Garbisi, Ioane; Allan, Varney; L. Cannone, Lamaro (capitano), Negri; Ruzza, N. Cannone; Ceccarelli, Faiva, Ferrari. Nella Francia ci sarà una mediana inedita: Lucu al posto della stella Dupont.

La formula del torneo

L’Italia è inserita nel girone A, il primo dei 4 gironi formati per la prima fase dei Mondiali. La formula prevede 4 punti a vittoria, 2 per il pareggio, 0 per la sconfitta, 1 di bonus per 4 o più mete, 1 punto per chi perde per 7 o meno punti. In caso di parità vale lo scontro diretto. I quarti di finale cominceranno il 14 ottobre. Le semifinali e le finali si giocheranno a Parigi (20-21 ottobre).