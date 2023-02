Super Bowl, la domenica della palla ovale chiude col botto. Dopo l’abbuffata del “Sei Nazioni” c’è il Super Bowl nella notte italiana, cioè la finalissima del football americano.

L’evento sportivo planetario è trasmesso in diretta in mezzo mondo. In Italia curano la diretta Rai2 e DAZN a partire dalle 00.30. Di fronte due finaliste di rango, due colossi della NFL: Eagles contro Chiefs, cioè Philadelphia contro Kansas City.

Si conclude nello stadio-astronave di Glendale (Arizona), cittadina non lontana da Phoenix, la quinta città più popolosa degli States. È il match che conclude una stagione iniziata a settembre. Un incontro che ha già mietuto record e quattrini; solo lo sponsor principale ha sganciato 50 milioni di dollari. Ma questo Super Bowl ha un primato assoluto che ha messo a rumore tutti i narratori yankee. E. Non solo.

FRATELLI AVVERSARI

È una sfida in casa per la famiglia Kelce. I fratelli Jason e Travis sono i primi 2 fratelli nella storia del football americano a sfidarsi nella finalissima per la gioia di mamma Donna che ha già fatto il giro dellae Tv e dei social con un giubbotto creato apposta, diviso a metà con i colori delle due squadre.

Di più: è il primo Super Bowl con due Quarterback afroamericani titolari. Cioè Patrick Mahomes per Kansas City e Jason per Philadelphia. Tra l’altro Patrick Mahomes è stato appena eletto miglior giocatore della stagione. Il 27 enne Mahomes è al suo terzo Super Bowl in 4 anni. Jason e Patrick sono i due più giovani quarterback finalisti di sempre. Sono entrambi ragionevolmente considerati tra i migliori della storia nel proprio ruolo.

SPOT FARAONICI, IN 7 MINUTI L’INCASSO DI SANREMO

Niente è come il Super Bowl. Quattro quarti da 15 minuti di gioco parzialmente effettivo

che alla mezzanotte e mezza (ora italiana) propone, su un binario diverso rispetto a qualunque altra competizione singola- dalla finale dei mondiali di calcio a quella dei 100 metri di atletica- un evento cosmico.

Un metro di paragone? Eccolo. Nel 2022 l’intera raccolta pubblicitaria legata a tutto il festival di Sanremo è stata di circa 42 milioni di euro. Al Super Bowl dello stesso anno uno spot di 30 secondi è costato in media 6.5 milioni di dollari. Calcolatrice alla mano, in 7 minuti di pubblicità del mega evento sportivo americano si supera l’incasso delle 5 giornate di Sanremo. E gli spot sono realizzati da premi Oscar come John Travolta, Will Smith, Jim Carrey. E questi spot tra l’altro sono realizzati esclusivamente per l’occasione.

RIHANNA- SHOW DURANTE L’INTERVALLO DEL SUPER BOWL

Grande spettacolo nell’intervallo della partita. La cantante americana Rihanna (originaria delle caraibiche isole Barbados) si esibirà in un concerto che durerà 15 minuti. La super star mondiale, nominata all’oscar per la colonna sonora di “ Black Panther”, ha espresso l’entusiasmo per il suo ritorno sul palco in occasione dell’Apple Music SuperBowl Half Time Show.

Rihanna si esibisce 3 mesi dopo aver dato alla luce suo figlio. Nel concerto di 13 minuti effettivi abbraccerà 17 anni di carriera. Il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi del Mondo.Dice Rihanna “Non salgo su un palco da 7 anni , ma questa sfida esaltante non la potevo perdere. È importante che mio figlio lo veda”.