MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Torino 0-0. Posticipo della quindicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

59′ Il secondo tempo si apre con una occasione da gol per il Torino. Cross di Djidji e colpo di testa di Armando Izzo fuori di poco.

46′ Fine primo tempo. Milan e Torino sono ancora sullo zero a zero.

45′ (approfondimento qui) Var decisivo a San Siro. Higuain ha calciato con il sinistro. La sua conclusione è stata deviata da Nkoulou in calcio d’angolo. Il difensore del Torino ha colpito la palla prima con il fianco e dopo con la mano. Per questo motivo non è punibile con il calcio di rigore. Orsato se ne è accorto consultando il var.

Rigore? Tira Higuain. Prima tocca il fianco. Poi la mano di Nkolou. Non credo si dia in questi casi. #MilanTorino pic.twitter.com/dADfLrVGlH — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 9 dicembre 2018

35′ Il Milan cestina una ottima occasione da gol. Azione di contropiede, Higuain calcia a rete ma il suo tiro è respinto da Nkolou. Il primo ad arrivare sulla ribattuta è Cutrone. L’attaccante del Milan calcia sul primo palo ma Sirigu è bravo a deviare in calcio d’angolo.

20′ Torino ancora vicino al gol. Andrea Belotti ha eluso la marcatura a zona del Milan e ha colpito al volo con il destro. La sua conclusione è uscita di un soffio a Donnarumma battuto.

7′ (approfondimento qui) Torino vicino al vantaggio. Colpo di testa a botta sicura, da due passi, di Iago Falque e parata miracolosa di Gigio Donnarumma in calcio d’angolo. Il portiere di Castellammare di Stabia ha salvato i rossoneri.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino. MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Tsadjout, Castillejo, Torrasi. Allenatore: Gattuso. TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

