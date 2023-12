Teatro dell’Opera di Roma: il 2023 è stato un anno di successi. Il 31 dicembre brindisi col pubblico per accogliere il nuovo anno

Oltre 250mila i biglietti venduti nel 2023 e successo anche per le iniziative sul territorio che hanno registrato oltre 30mila spettatori. Conclusione in bellezza con brindisi in teatro dopo la rappresentazione de “Lo Schiaccianoci”

di Francesca Cavaliere

Pubblicato il 30 Dicembre 2023 - 13:22