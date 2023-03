Al teatro Quirino di Roma va in scena “La Madre”dal 14 al 26 marzo. Florian Zeller indaga con acutezza le pieghe profonde dell’amore materno attraverso la storia di Anna, madre e moglie che non si sente più ne’ moglie, ne’ madre. Dopo che, come tante, ha dato tutto per figli e marito.

Anna è la protagonista, “La Madre”.

Vaga da sola nel suo appartamento, la sua vita quotidiana diventa confusa e lo spettatore, perso anche lui tra le sue divagazioni, non sa più esattamente cosa sia reale e cosa non lo sia.

Quando il figlio ritorna, sebbene solo per qualche giorno, lei si sente rinata. Ricomincia a vivere, respirare, ballare.

E dimentica che dovrà lasciare andare suo figlio ancora una volta.

Anna è ossessionata da una realtà multipla in cui tutto si sdoppia creando un’illusione di autenticità costante in tutti i piani narrativi.

Vive come un vero e proprio tradimento la partenza del figlio, ormai adulto.

Il nido rimane vuoto, abbandonato dal suo piccolo, a cui si aggiunge la decadenza dell’amore coniugale.

Il commento di Lunetta Savino, attrice protagonista che interpreta Anna, “La Madre”

“La Madre – ha detto all’ANSA Lunetta Savino – è una black comedy scritta come un orologio, come tutte le pièce di Zeller, sul tema dell’amore materno e sulle possibili derive patologiche cui può condurre”.

“Anche nella vita- ha continuato l’attrice- le donne a volte dimenticano chi sono. Chi non si è realizzata al di fuori della famiglia e ha puntato solo su quella, una volta che i figli sono grandi, all’improvviso si ritrova senza più un ruolo e crolla tutto. Anna nello spettacolo continua, ossessivamente, ad apparecchiare la tavola, come se quello del mangiare insieme fosse l’unico momento felice della sua vita, che ora non c’è più. “.

Gli attori, la produzione, la regia e la scenografia

Lunetta Savino nei panni di Anna, “La Madre” è affiancata da Andrea Renzi, Niccolò Ferrero, Chiarastella Sorrentino. La regia è di Marcello Cotugno, le scene sono di Luigi Ferrigno.

Lo spettacolo è stato realizzato dalla Compagnia Moliere in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri .

Il calendario e gli orari delle rappresentazioni

Teatro Quirino, Via Delle Vergini, 7 – 00187 Roma

martedì 14 marzo 2023 ore 21:00

mercoledì 15 marzo 2023 ore 21:00

giovedì 16 marzo 2023 ore 17:00

venerdì 17 marzo 2023 ore 21:00

sabato 18 marzo 2023 ore 21:00

domenica 19 marzo 2023 ore 17:00

martedì 21 marzo 2023 ore 21:00

mercoledì 22 marzo 2023 ore 19:00

giovedì 23 marzo 2023 ore 17:00

venerdì 24 marzo 2023 ore 21:00

sabato 25 marzo 2023 ore 17:00 e ore 21:00

domenica 26 marzo 2023 ore 17:00