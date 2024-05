Al via l’Eurovision tra musica, divieti e polemiche: la scaletta e dove vederlo in tv

Al via stasera a Malmö (Svezia) “l’Eurovision Song Contest“, la manifestazione non sportiva più vista al mondo. In gara 37 Nazioni, con 27 cantanti solisti ( 18 donne, 9 uomini), 7 duetti e 3 gruppi. Tre giorni di show: martedì 7 e giovedì 9 le semifinali. Sabato 11 la finalissima. L’edizione di quest’anno è molto particolare dovendo fare i conti con le tensioni internazionali per la guerra in Medio Oriente. Crescenti i timori per la sicurezza e l’ordine pubblico attorno all’evento musicale al punto che, l’organizzazione ha ribadito che nell’arena saranno vietate le bandiere palestinesi (non essendoci una partecipazione diretta alla competizione), mentre nelle strade di Malmö si annunciano proteste pro Gaza. Numerosi gli avvisi di cautela ai partecipanti al festival, come quello emesso dalla Farnesina sul sito Viaggiaresicuri, o l’allerta innalzata da Israele per i suoi cittadini che sono arrivati nella città svedese.

L’ITALIA SPERA CON ANGELINA – L’Italia è rappresentata da Angelina Mango, 23 anni, cantautrice di Maratea, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano ”La Noia”. Figlia del cantautore Pino Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Mattia Bazar, Angelina è cresciuta a Lagonegro in provincia di Potenza; e qui in diversi locali ha fatto le prime esibizioni. Poi nel 2016 si è trasferita a Milano dove ha iniziato a cantare in gruppo, con il fratello sempre nel ruolo di batterista. Poi il decollo con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove ha trionfato nella categoria canto. Poi, dopo vari concerti, ha partecipato nel febbraio 2024 al Festival di Sanremo aggiudicandosi la vittoria finale del festival, assicurandosi così l’accesso all’Eurovision Contest edizione n. 68. Angelina ha una eredità pesante: la vittoria dei Maneskin che hanno trionfato a Rotterdam nel 2021 con la canzone “Zitti e Buoni”. All’Eurovision Angelina canterà 2 volte: durante la seconda semifinale (giovedì) e nella finale (sabato). Il brano di Angelina è convincente e sul palco si presenterà con 5 ballerine in una scenografia da “ regina ispanica “.

LA SCALETTA DELLA PRIMA SEMIFINALE – Stasera, martedì 7, sono in gara Cipro, Serbia, Lituania, Irlanda, Regno Unito, Polonia, Ucraina, Croazia, Islanda, Slovenia, Finlandia, Moldavia, Svezia, Azerbaijan, Australia, Portogallo, Lussemburgo. Giovedì sera è il turno di Angelina e di altri Paesi in gara tra cui Israele, Francia, Paesi Bassi, San Marino, Austria.

DOVE IN TV – Sui canali RAI sarà possibile seguire lo show con il commento da Malmö di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Stasera su Rai2, ore 21. Anche Rai radio2 è presente con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Completano l’offerta il canale 202 del digitale terrestre e lo streaming Rai Play.