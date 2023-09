Formula 1 a Singapore in notturna (domenica 17 ore 14, dove in tv), percorso rinnovato, cancellate 4 curve, Verstappen verso altri primati.

Formula 1, da Singapore in notturna (domenica 17 ore 14, diretta TV e streaming su Sky, ha inizio la fase oltre Oceano. Verstappen verso altri primati.



E’ la prova n.15 (su 22) del Mondiale. E dopo il “Marina Bay Street Circuit” il Circus si sposterà in altri 7 Paesi. Nell’ordine: Giappone, Qatar, Stati Uniti, Messico, Brasile, Las Vegas. Quindi il gran finale ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati arabi (26 novembre).

Ma, salvo clamorosi colpi di scena, tutto è già deciso: Max Verstappen saldamente primo è francamente irraggiungibile. L’ennesima conferma si è avuta al GP Italia (Monza, 3 settembre). Il Tulipano ha infilato 33 giri sempre in testa, facendo il miglior giro in 1’25”240 e raggiungendo la velocità massima di 347,2 km/h. Ha superato il record di Vettel con la decima vittoria consecutiva. Di questo passo riscriverà tutti i primati della F1. Niente da fare.

Si lotta soltanto per il podio e per la classifica costruttori. Per il podio piloti è una sfida tra Perez, Alonso ed Hamilton. Per la classifica costruttori la Red Bull è in fuga ed è imprendibile. Tutto aperto il duello tra Mercedes e Ferrari.

GARA IN NOTTURNA

La pista cittadina di Singapore è davvero unica. Il Marina Bay è stato il primo circuito ad ospitare la gara in notturna. Ma non è l’unico primato. Ad esempio il percorso di Singapore registra il più alto numero di commissari di pista donna (il 25%). Altro dato clamoroso: ogni pilota perde 4 kg. di peso a causa della pazzesca sudorazione. Il circuito sarà percorso 62 volte per un totale di 306,143 km. Il percorso della città-Stato è stato rinnovato.

Ha 4 curve in meno ed è stato accorciato di 100 metri. Si può raggiungere la velocità massima di 328 km/h. Un tracciato ostico per le caratteristiche delle Ferrari, sopratutto per il degrado gomme, quindi il passo gara. Ciononostante i tecnici di Maranello sono fiduciosi di poter fare un passo in avanti verso il secondo posto in classifica.

FORMULA 1, CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 364, Perez 219, Alonso 170, Hamilton 164, Sainz 117, Leclerc 111, Russell 109, Norris 79, Stroll 47, Piastri e Ocon 36, Albon 21, Bottas 6.