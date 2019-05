ROMA – Il vincitore di Amici 2019 di Maria De Filippi è un talento di quelli veri e preziosi. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Alberto Urso, il tenore siciliano che ha conquistato il pubblico in studio e a casa, per un trionfo senza precedenti.

Alberto ha conquistato tutti con il suo talento, ma soprattutto con la sua umiltà e determinazione, che l’hanno portato a non tirarsi mai indietro da nessuna sfida. Premi anche per il ballerino Rafael e per la cantante Giordana.

Amici 2019, la finale e i vincitori

La finale di Amici 2019 è andata in onda la sera di sabato 25 maggio su Canale 5 e per questo anno si è dimostrata di un livello altissimo, dato anche l’altissimo livello dei finalisti. Non solo Alberto Urso ha vinto amici, ma si è aggiudicato anche il Premio Tim per 30mila gettoni d’oro.

Il Premio Danza invece è andato al ballerino Rafael Quenedit Castro, per 50mila gettoni d’oro. Giordana Angi invece ha vinto il Premio per la Critica Tim, anche per lei in palio 50mila gettoni d’oro, e ha ringraziato: “Per me questo rappresenta un traguardo grandissimo perché è parecchio tempo che cerco di far ascoltare le mie canzoni e quindi il vostro sostegno è qualcosa di straordinario”.

Amici 2019, gli ospiti e la giuria

Il talent show di Maria De Filippi giunge alla sua ventesima edizione e quest’anno ha potuto contare su dei giurati d’eccezione, tra cui il cantante sudamericano Ricky Martin. Ospiti fissi del serale di Amici invece sono stati Pio e Amedeo, che hanno intrattenuto il pubblico con la loro comicità.

Tra gli ospiti della finale in studio invece c’è stato il quartetto delle donne di Mediaset: Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Proprio loro hanno consegnato i premi ai vincitori. In studio anche il vincitore di Amici 2018, il cantante Irama, che ha presentato il suo ultimo singolo “Arrogante” e ha augurato ai quattro finalisti del 2019 di poter raggiungere il successo dopo il talent show.