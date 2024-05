Angelina Mango show all’Eurovision di Malmö. La rappresentante della canzone italiana, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, sul palco svedese ha regalato una esibizione di tre minuti di spettacolo puro. La figlia dell’indimenticato Pino Mango (1954-2014) e della cantautrice milanese Laura Valente (voce per otto anni dei Matia Bazar, erede di Antonella Ruggiero) è stata protagonista di una “performance pazzesca in tutto e per tutto“, come ha commentato Sky Tg24 citando la mise realizzata da Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro, la nota casa di moda italiana. Angelina, giovedì notte, si è superata all’Arena Malmö supportata da una coreografia geniale tra rose, vestito di pizzo, ballerine ed un notevole livello glamour. Al resto hanno provveduto i ritmi serrati e coinvolgenti del brano che ha decretato la vittoria dell’artista al Festival di San Remo (“La noia”). I conduttori televisivi Gabriele Corsi e Mara Maionchi hanno elogiato in diretta l’esibizione di Angelina con tanto di battuta finale di Corsi: ”Speriamo che Angelina Mango diventi Angelina Mango. Ha tutte le carte in regola per diventarlo”. Sabato prossimo sarà di nuovo sul palco di Malmö e poi inizierà un tour che la porterà in Croazia, Svizzera, Regno Unito, Spagna. Sarà anche in Italia in varie città tra cui Roma (11-12 ottobre). La seconda serata di semifinali dell’Eurovision Song Contest ha rimarcato l’arte e il talento della ragazza di Matera. La sua esibizione è stat veramente “esplosiva” (la Repubblica).

LOOK MOZZAFIATO

Angelina si è avvalsa di scenografie a tema – firmate dal coreografo tedesco di fama mondiale, Mecnun Giasar – e costumi curati nel minimo dettaglio, su un palco ricco di luci e dinnanzi ad una platea internazionale entusiasta. Ha colpito, in particolare, il body rosso e nero con intrecci di “perline colorate”, proprio come recita un passaggio della canzone. Ai piedi i maxi anfibi con zeppa in nero. La serata si è conclusa con il verdetto. Passano alla finale di sabato: Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia, Armenia. Il televoto si era concluso alle 23.09.

CONTESTAZIONE PRO-PALESTINA

Come ci si aspettava non è mancato un momento di contestazione. È accaduto nel pomeriggio nella piazza centrale di Malmö, dove migliaia di manifestanti hanno protestato pro-Palestina e contro la partecipazione di Tel Aviv all’evento,con la cantante israeliana Eden Golan. È il caso di ricordare che Israele ha partecipato 45 volte all’Eurovision e ha vinto la competizione 4 volte. Quest’anno la canzone scelta da Israele è stata all’inizio criticata e poi modificata azzerando i chiari riferimenti al 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas a Israele. Gli organizzatori hanno subito respinto il brano ritenendolo troppo politico. Allora Israele ha deciso di prendere “Huricane“ , un brano che ha mantenuto la stessa melodia ma ha modificato in maniera sostanziale il testo, togliendo ogni riferimento al 7 ottobre.