Salta la puntata serale di Amici di domenica 30 gennaio. La puntata non andrà in onda a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. Al posto della puntata, la cui registrazione è saltata, verrà trasmesso uno speciale realizzato con un montaggio ad hoc, ma senza alcuna presenza in studio.

La decisione della produzione

La decisione immediata della produzione, raccontano all’Adnkronos alcune fonti vicino al programma, è scaturita da una valutazione di opportunità volta ad evitare il rischio per tutti coloro che lavorano nel programma, che adotta comunque misure rigorose per le quali i professionisti lavorano a distanza e provano lontani da tutti, messi in sicurezza e separati dal plexiglass. La produzione, appresa la positività dei ballerini, ha preso dunque immediate precauzioni per evitare di creare un focolaio all’interno del cast.

Le parole di Andreas Muller

Intanto, uno dei ballerini del programma, Andreas Muller, su Instagram ha postato un messaggio in cui parla della sua positività: “Eccomi qui, come ben sapete sono a casa da qualche giorno (parecchi) a causa del Covid quindi non sono a lavoro da un po’. Oggi però è andata in onda questa mia coreografia che spero vi sia piaciuta. A me molto. Spero di essere presto negativo”.