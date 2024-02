Antonio Giuliani: età, carriera, esordi, vita privata, moglie, figli

Antonio Giuliani è tra gli ospiti della puntata di oggi 27 febbraio 2024 di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. Comico, cabarettista e attore italiano, nelle prossime settimane sarà protagonista del suo nuovo spettacolo, “Rewind”, al Nuovo Teatro Orione di Roma. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Antonio Giuliani età, breve biografia e carriera

Nato l’11 gennaio 1967 a Roma, Antonio Giuliani ha 56 anni ed è cresciuto nel caratteristico quartiere di Primavalle. Nonostante sia nato a Roma, Antonio Giuliani ha origini abruzzesi. Subito dopo gli studi ha lavorato come muratore, tuttavia ha sempre sognato di diventare un comico professionista e lavorare nel mondo dello spettacolo. Negli Anni ’90 prende parte ad alcuni programmi per la ricerca di nuovi talenti così, in quegli anni fa il suo debutto televisivo nello spettacolo “Stasera mi butto” su Rai Uno. Da lì in avanti, la sua risata contagiosa e il suo carisma lo portano a conquistare il pubblico italiano. Partecipa a trasmissioni come “Ci siamo!?!” su Rai 2 e vince la puntata di “Gran Caffè” su Canale 5. Il successo televisivo è solo l’inizio di una carriera brillante.

Oltre alla sua presenza sul piccolo schermo, Antonio Giuliani si distingue anche sul palcoscenico teatrale e sul grande schermo. Dal 2007 debutta come regista nello spettacolo teatrale “Il rosso e il nero”, dimostrando il suo talento poliedrico. Ha recitato in film come “Arresti domiciliari” e “All’ultima spiaggia”, accanto a grandi nomi del cinema italiano.

Antonio Giuliani è anche un ottimo doppiatore, e ha prestato la sua voce a personaggi indimenticabili. Dal rigido recluta Brick in “A tutto reality” a Frank nella serie Netflix “F Is for Family”, il suo talento vocale ha contribuito a portare vita a personaggi amati dal pubblico di tutte le età.

Vita privata: moglie e figli

Sappiamo poco della sua vita privata. Antonio Giuliani è felicemente sposato, da molti anni, con Alessia, una donna che preferisce rimanere lontana dai riflettori. La coppia ha un figlio di nome Flavio, nato nel 2008. Nonostante il successo e la popolarità, Antonio resta un uomo riservato che protegge gelosamente la sua sfera personale.

La fake news sul malore

Nel 2016 è stata diffusa la notizia falsa secondo cui Antonio Giuliani era stato colpito da un infarto, in realtà il comico in quell’occasione ebbe un’ernia.