ROMA – Carolyn Smith è tornata a Ballando con le Stelle. La ballerina e coreografa scozzese, nella puntata in onda sabato 20 aprile si metterà in gioco diventando ballerina per una notte.

Il cancro che ha colpito Carolyn non l’ha affatto fermata. Anziché decidere di non parlare del suo male, la ballerina ha deciso di raccontare a tutti i suoi problemi, aiutando in questo modo altre persone malate a non nascondersi.

Di recente il tumore è tornato ma questo non ha affatto scoraggiato la 58enne che chiama il cancro “l’intruso”. La malattia non ha messo da parte neanche la sua voglia di lavorare. La Smith, infatti, spiega: “Dopo la batosta che ho avuto prima di Natale, quando ho scoperto di non avere più un solo tumore ma tre sono dimagrita. Ho riflettuto sul mio modo di mangiare e oggi mi sento meglio”, ha raccontato al settimanale Vero.

“Per due mesi, quanto durerà Ballando con le Stelle, farò una pausa dalla chemioterapia, anche se sarò sempre sotto controllo medico. Appena finita l’avventura televisiva riprenderò le mie cure. Avrei dovuto cominciarle alla vigilia della partenza del programma ma ho detto di no. E i medici hanno capito”, ha aggiunto Carolyn Smith.