Beatrice Luzzi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, dove vive, libro, Grande Fratello, biografia e carriera

Beatrice Luzzi è una delle attrici più apprezzate della televisione italiana. Nel corso della sua carriera l’attrice ha inoltre lavorato come autrice televisiva e ha preso parte a diversi programmi come il Grande Fratello nel 2023, edizione nella quale si è classificata seconda. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre del 1970. Ha 53 anni. Si diploma al Liceo Terenzio Mamiani di Roma, periodo in cui inizia anche l’attività teatrale. Consegue la laurea in Scienze politiche alla Sapienza, studiando poi per due anni a Bruxelles. Tornata in Italia inizia a lavorare in Rai.

Marito, figli, Instagram, dove vive e vita privata

Nonostante sia una persona riservata riguardo la sua vita privata, sappiamo che l’attrice ha avuto una relazione, dal 2007 al 2019, con Alessandro Cisilin. Dalla relazione sono nati due figli: Valentino, nato nel 2008 ed Elia (nato nel 2010). Nonostante la sua storia con Alessando sia finita, i due sono rimasti in buonissimi rapporti. L’attrice ha avuto in passato anche un flirt con l’attore Gerard Butler.

L’attrice vive a Roma. Nel 2011 ha pubblicato Mi è nata una famiglia, libro dedicato proprio ai figli. Profilo Instagram: beatriceluzziofficial.

La carriera di Beatrice Luzzi

L’attrice negli anni è diventata un volto noto della televisione italiana, grazie a diverse partecipazioni in fiction e miniserie di successo. Dal 1999 al 2001 ha recitato in Vivere, nel 2003 ha partecipato alla miniserie Il maresciallo Rocca e più recentemente in Un posto al sole. Nel corso della sua carriera l’attrice ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Telegatto come autrice di TgRagazzi. Inoltre, è l’ideatrice e direttrice artistica del Premio letterario Costa Smeralda.

