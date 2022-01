Carlo Marrale chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, Matia Bazar, carriera e biografia

Chi è Carlo Marrale: dove e quando è nato, età, vita privata, Matia Bazar, carriera e biografia del musicista e compositore ospite ad Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, carriera e bografia di Carlo Marrale

Carlo Marrale è nato il 15 marzo 1952 a Genova (età 69 anni). Nel 1971 Marrale fonda a Genova, con i singoli Piero Cassano e Aldo Stella,È stato uno dei membri fondatori del gruppo dei Jet e poi dei Matia Bazar, firmando come autore delle musiche la maggior parte dei successi internazionali del gruppo, come Per un’ora d’amore. Molte sue canzoni sono state incise da altri artisti in tutto il mondo, tra cui i Pet Shop Boys, Mina, Milva e Miguel Bosé.

Alla fine del 1993 lascia i Matia Bazar, sia per coltivare la sua carriera da solista, sia per contrasti con il resto del gruppo, in particolare con Laura Valente. Marrale infatti non superò mai il dispiacere per l’abbandono di Antonella Ruggiero, voce dei Matia Bazar, ed era contrario a sostituirla.

Nel 1994 partecipa da solista al Festival di Sanremo con L’ascensore, e pubblica il primo album da solista, Tra le dita la vita. Nel 2003 firma il brano Odissea, che nell’interpretazione dei tenori Salvatore Licitra e Marcelo Alvarez scala le classifiche statunitensi piazzandosi al primo posto (caso molto raro per canzoni italiane). Parallelamente alla carriera musicale, Marrale si dedica alla pittura e alla fotografia.

La vita privata di Carlo Marrale

Sulla vita privata di Carlo Marrale si conosce ben poco. Non si sa se è sposato e ha figli.