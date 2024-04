Arianna Bergamaschi è tra gli ospiti della puntata di oggi 20 aprile 2024 di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. Cantante, attrice teatrale e conduttrice televisiva italiana sarà in studio per raccontare la sua straordinaria storia e il suo lavoro. Ma chi è davvero Arianna Bergamaschi? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Arianna Bergamaschi età e breve biografia

Nata ad Milano l’11 novembre 1975, Arianna Martina Bergamaschi ha 48 anni. Ha ereditato la passione per lo spettacolo dalla madre, Graziella Caly, celebre cantautrice. Fin dalla tenera età di 7 mesi, Arianna ha calcato le scene degli spot pubblicitari, prendendo lezioni di canto, recitazione e ballo fin dall’infanzia.

La svolta nella carriera di Arianna è arrivata a soli 13 anni, quando è stata scelta dalla Disney come volto e voce ufficiale. Questo contratto le ha permesso di registrare ben 4 album in 5 anni, diventando una delle cantanti simbolo del celebre marchio. Ma non è stata solo la voce della Disney: nel 1998 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, ottenendo il terzo posto, e l’anno successivo ha gareggiato nella categoria Nuove Proposte, classificandosi al quarto posto.

Dal 2000 a oggi ha recitato in numerosi musical e rappresentazioni teatrali di successo, tra cui “Il Mago di Oz”, “Sogno di una Notte di Mezza Estate” e “Tre Cuori in Affitto”. Ha anche interpretato il ruolo di Belle nel celebre musical “La Bella e la Bestia”. La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto significativa, con apparizioni in programmi televisivi come “La Corrida”, “Saturday Night Live” e “CentroVetrine”.

Vita privata

Arianna Bergamaschi è sposata con Olivier Francois, manager di successo. Dopo la separazione dalla sua prima moglie, Olivier François ha incontrato Arianna Bergamaschi nel 2007. Il loro amore è sbocciato rapidamente, e dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di unirsi in matrimonio nel 2014. Due anni dopo, la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Alexandre.

Olivier è un manager di successo. Negli anni ha ricoperto ruoli di spicco all’interno del gruppo FIAT Chrysler Automobiles (FCA), prima come dirigente e poi come amministratore delegato, Ceo e Cmo. La sua leadership e la sua visione strategica hanno contribuito in modo significativo al successo e alla crescita dell’azienda.

Ospite a Verissimo, una volta Arianna ha parlato del marito Olivier Francois: