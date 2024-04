Daniel McVicar è tra gli ospiti della puntata di oggi 9 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda dalle ore 14,00 su Rai 1. L’attore, noto in Italia soprattutto per il suo ruolo di Clarke Garrison nella soap opera “Beautiful”, sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e personale. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Daniel McVicar età e breve biografia

Daniel McVicar è nato il 17 giugno 1958 a Independence, Colorado, e ha 65 anni. McVicar ha iniziato il suo viaggio nel mondo della recitazione studiando presso il California Institute of Arts e successivamente a Hollywood sotto la guida di rinomati insegnanti come Lee Strasberg, Paul Sills, Stella Adler e Milton Katselis. Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto negli anni ’80 con la serie TV “Top Secret”, seguito da ruoli minori in altre produzioni.

Tuttavia, è stato il ruolo di Clarke Garrison nella soap opera “Beautiful” a fargli raggiungere la fama internazionale. Da 1987 a 2005, per vent’anni, McVicar ha interpretato con costanza il personaggio, affascinante e complesso, conquistando il cuore dei telespettatori in tutto il mondo. Anche dopo il suo allontanamento dalla serie principale, McVicar è tornato saltuariamente per partecipare ad alcune puntate.

Parallelamente alla sua carriera televisiva, McVicar ha fatto incursioni nel mondo del cinema sia negli Stati Uniti che in Italia. È stato notato dal regista italiano Ezio Greggio, che lo ha scelto per due dei suoi film, segnando così il suo esordio nel cinema italiano. Negli ultimi anni, ha partecipato a serie TV e film italiani.

Vita privata

È stato sposato dal 1987 al 1994 con la prima moglie, con la quale ha avuto due figli, Thomas Henry e Margaret. È sposato con Virginia De Agostini, dentista e giudice internazionale di pattinaggio artistico e sua insegnante di pattinaggio durante Notti sul ghiaccio. I due si sono sposati il 18 giugno 2011 a Pollenzo.

Il dramma della morte del figlio

Tuttavia, la tragedia ha colpito la famiglia nel 2011, quando il figlio Thomas Henry “Hank” è morto in un tragico incidente stradale a Los Angeles. Ad annunciarne la scomparsa è stato proprio il padre Daniel in una nota. Secondo le ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto a causa della pioggia e si sarebbe poi scontrato contro un palo e un albero, morendo sul colpo. Questo evento ha segnato profondamente McVicar e la sua famiglia, lasciandoli a fronteggiare una perdita insuperabile.

Progetti recenti

Nonostante le sfide personali, McVicar ha continuato a perseguire la sua passione per la recitazione e ha ampliato i suoi orizzonti professionali. Ha partecipato a una serie di progetti cinematografici e televisivi, sia negli Stati Uniti che in Italia.

Ultimamente, McVicar è diventato Ambassador & Global Director di Santandrea Luxury Houses e Top Properties, un’azienda del gruppo Gabetti. In questo ruolo, offre consulenze online a stranieri interessati all’acquisto di immobili di lusso in Italia.