Enrico Papi è tra gli ospiti della puntata di oggi 6 aprile 2024 di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. Il presentatore tornerà in tv con il programma “La pupa e il secchione”, da mercoledì 10 aprile su Italia 1. Scopriamo qualcosa in più su Enrico Papi, dalla sua età al suo percorso artistico e la sua vita privata.

Enrico Papi età e biografia

Enrico Papi è nato a Roma il 3 giugno 1965 e ha 58 anni. Cresciuto in una famiglia borghese a Roma, figlio di Samuele, commerciante d’auto, e Luciana, possidente terriera, ha una sorella minore di nome Loretta. Dopo aver frequentato le scuole cattoliche lasalliane, si è diplomato al Liceo Classico Sant’Apollinare di Roma. Nonostante abbia iniziato gli studi di Giurisprudenza, ha presto interrotto per perseguire la sua passione nell’intrattenimento.

Fin da giovane, Enrico ha mostrato un talento naturale per il teatro e la musica, dedicandosi anche allo studio del canto e del pianoforte. Sin da bambino si è distinto in rappresentazioni teatrali, partecipando a festival nazionali e coltivando la sua passione per le arti performative.

La carriera televisiva di Enrico Papi è caratterizzata da una vasta gamma di programmi di successo che lo hanno reso una delle figure più iconiche della televisione italiana.

Il suo debutto avviene come cabarettista nei palasport, prima di essere notato da Giancarlo Magalli, che lo porta nel programma “Fantastico bis” come ideatore e autore di candid camera. Da lì in poi, Papi ha intrapreso un percorso di successo che lo ha visto protagonista di numerosi programmi televisivi, diventando uno dei volti più noti e amati dal pubblico.

Tra i programmi più celebri condotti da Enrico Papi vi sono “Sarabanda”, “La pupa e il secchione”, “Guess My Age”, “Italia’s Got Talent” e “Name That Tune”. La sua versatilità e il suo carisma gli hanno permesso di spaziare tra vari generi televisivi, dimostrando sempre grande talento e professionalità.

Vita privata

Nel 1998, Enrico Papi ha sposato Raffaella Schifino. Fu Maurizio Costanzo a fare da testimone ad Enrico Papi e le nozze avvennero con rito religioso presso l’Ara Coeli di Roma. La coppia ha due figli, Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, nato nel 2008. Dai primi anni 2000 ha una seconda residenza a Miami, negli Stati Uniti, dove si trasferisce stabilmente nei periodi di inattività televisiva. Appassionato di calcio, è un noto sostenitore della Lazio.

Profilo Social

Enrico Papi ha un profilo Instagram ufficiale che conta più di 170mila follower e che il presentatore aggiorna regolarmente.