Eva Henger è tra le attese ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. L’attrice sarà in studio insieme alla figlia Mercedesz e insieme parleranno della loro vita e del loro percorso artistico. Ma scopriamo qualcosa in più su Eva Henger dalla sua età alla biografia passando per la sua vita privata.

Eva Henger età e biografia

Nata il 2 novembre 1972 a Györ, in Ungheria, Eva Henger ha 51 anni. Figlia di un direttore di conservatorio e di una ballerina di danza classica, la sua situazione famigliare non era tra le più semplici e, per questo motivo, decide molto presto di voler trovare lavoro per essere autonoma. A 14 anni inizia a frequentare le passerelle, a 17 anni vince il titolo di Miss Teen Ungheria. Inizia poi a lavorare per l’agenzia italo-ungherese Blue Angels. Nel 1995 decide poi di trasferirsi in Italia, dove inizia ad esibirsi nei locali dell’agenzia “Diva Futura”, la stessa di Moana Pozzi e in altri locali di lap dance in tutta Italia.

In Italia conosce il regista e produttore di pellicole a luci rosse Riccardo Schicchi con il quale inizia un sodalizio artistico. Lui le proporrà ben presto di girare un film dal titolo “Ho voglia, dammela, la voglio” cui seguiranno diverse pellicole hardcore. Nel corso degli anni Eva Henger ha così la possibilità di lavorare con stelle internazionali dell’ambiente hard. La fama arriva dopo “Il giuoco dei sensi” (2001), film diretto da Enrico Bernard.

Nel frattempo, Eva e Riccardo Schicchi si sposano e hanno il loro primo figlio, Riccardino. Tuttavia, Eva ha già una figlia, Mercedesz, nata da una precedente relazione e poi riconosciuta da Schicchi. A quel punto Eva Henger lascia il mondo dell’hard per dedicarsi ai figli, pur continuando la sua attività di imprenditrice accanto al marito.

Carriera in tv

Nel corso degli anni, Eva Henger è approdata anche in tv. Ha affiancato Enrico Bertolino e Natasha Stefanenko in “Convenscion” su Rai 2, conducendo poi una serie di programmi televisivi di successo tra cui “Stracult” e “Cronache marziane”. Ha partecipato anche a reality show come “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi”.

Vita privata

Eva Henger è stata a lungo legata al produttore Riccardo Schicchi, conosciuto in Ungheria e con cui ha iniziato la convivenza nei primi anni Novanta, dopo aver dato alla luce, il 18 agosto 1991 a Győr, la primogenita Mercedesz, frutto di una precedente relazione. Tuttavia, Schicchi voleva che la figlia venisse riconosciuta come sua a tutti gli effetti e per questo motivo ha mantenuto a lungo il segreto sulla paternità biologica di Mercedesz. È stato solo nel 2019 che la stessa Mercedsz ha reso pubblico l’argomento, sottolineando che per lei l’unico padre è comunque Riccardo. La coppia si è sposata nel 1994 a Roma e dalla loro unione è nato Riccardo Jr. il 22 dicembre 1994.

Nel 2012 è morto Riccardo Schicchi. Nonostante Eva Henger e Schicchi conducessero vite separate da alcuni anni, non vi fu mai la separazione legale ed Eva è rimasta al fianco di Riccardo Schicchi fino alla fine.

Dal 2004 è legata sentimentalmente al produttore Massimiliano Caroletti, dal quale ha avuto una figlia: Jennifer, nata nel 2009. I due si sono sposati nel 2013 e nel 2019 la coppia si risposa alle Maldive.

Incidente stradale

Nel 2022, Eva è stata coinvolta in un grave incidente stradale in Ungheria insieme al marito. Nonostante le ferite e la tragedia che li ha circondati, la coppia si è ripresa, mostrando una forza e una resilienza straordinarie. Attualmente, Eva Henger risiede in Ungheria, dove si è trasferita per assistere il padre malato.