Gianluca Guidi è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Figlio dei celebri Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, Guidi ha costruito una carriera che spazia dalla musica al teatro e anche alla tv. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista, dal suo percorso artistico alla vita privata.

Gianluca Guidi età e biografia

Gianluca Guidi è nato il 24 marzo 1967 a Milano e ha 67 anni. Fin dalla giovane età, è stato immerso nell’ambiente artistico grazie ai genitori, entrambi iconici nel panorama dello spettacolo italiano. Lauretta Masiero, famosa attrice teatrale e cantante, e Johnny Dorelli, noto attore, cantante e presentatore, hanno trasmesso al figlio la passione per le arti.

Guidi ha iniziato la sua carriera come cantante, facendo il suo debutto al Festival di Sanremo del 1989 con il brano “Amore è”. Il suo talento musicale è stato ulteriormente confermato nel 1990, quando si è esibito nuovamente al Festival con il brano “Secondo te”, classificandosi al terzo posto nella sezione “Nuove proposte”. Ha pubblicato diversi album e singoli nel corso degli anni, consolidando la sua posizione nel mondo della musica italiana.

Oltre alla musica, Guidi ha lasciato il segno anche nel mondo del teatro e della televisione. Ha recitato in numerose commedie musicali e spettacoli teatrali di successo, collaborando con rinomati registi e artisti. La sua interpretazione dell’Ispettore Giuliani nella serie televisiva “Linda e il brigadiere” è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. Nel 2016 interpreta padre Amatucci in The Young Pope, serie televisiva creata e diretta da Paolo Sorrentino.

Vita privata

Sebbene sia una figura pubblica, Guidi ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. Si è sposato nel 2004 con Cristina Ginevri, ballerina ed attrice, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Giulio. Tuttavia, il suo rapporto con i media è stato spesso limitato, preferendo concentrarsi sul suo lavoro artistico piuttosto che sulla sua vita personale.

Come da lui stesso raccontato, Guidi ama passeggiare per le strade di Roma, città che considera la sua casa, e ha una predilezione per la musica di Frank Sinatra. Nonostante il successo, ha mantenuto un atteggiamento umile e non è mai stato ossessionato dal denaro.