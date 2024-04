La cantante Irene Effe è tra gli attesi ospiti della puntata di oggi 15 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. La cantante, figlia di Zucchero Fornaciari, sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e per presentare il suo nuovo album “Terra bruciata”, uscito il 5 aprile scorso. Ma scopriamo qualcosa in più su Irene Effe.

Irene Effe età e biografia

Irene Effe, pseudonimo di Irene Natalie Fornaciari, è nata il 24 dicembre 1983 a Pietrasanta (Lucca) e ha 40 anni. È figlia d’arte. Il padre è infatti il celebre cantante Zucchero. Sin da giovane, Irene è stata immersa nel mondo della musica, collaborando con suo padre in progetti come l’album Bluesugar del 1998, dove ha lasciato il segno con il duetto “Karma, stai calma”.

Il suo debutto ufficiale nel panorama musicale è avvenuto nel 2006 con un singolo che ha segnato l’inizio di una carriera promettente. Da allora, Irene ha scalato le vette del successo, aprendo concerti per artisti di calibro come Niccolò Fabi, Paola Turci ed Edoardo Bennato. Ha rilasciato il suo primo disco, “Vertigini in fiore”, nel 2007, a cui fanno seguito, negli anni, altri quattro album: “Vintage Baby” (2009), “Irene Fornaciari” (2010), “Grande Mistero” (2012) e “Questo Tempo” (2016).

Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 nella categoria “Nuove proposte”. Ma ha raggiunto la notorietà nel 2010 partecipando, insieme ai Nomadi, con il brano “Il mondo piange”. Ha partecipato al Festival di Sanremo anche nel 2012 e nel 2016, rispettivamente con i brani “Grande Mistero” e “Blu”. Nel 2017 ha rappresentato l’Italia al Festival Vina del Mar, in Cile.

Dopo alcuni anni di silenzio, il 2023 segna un anno di svolta. A dicembre esce Mi libero dal male, la sua prima canzone solista inedita in più di sei anni. Si tratta del primo brano del suo nuovo album. Per questo progetto, Irene adotta il nome d’arte Irene Effe, per la prima volta non firmando col suo nome di battesimo.

Vita privata, il compagno

Come lei stesso raccontato in una intervista, Irene Effe è fidanzata da 9 anni. Il suo compagno è Federico Biagetti, chitarrista, musicista e cantante:

“Ci conoscevamo già da tempo perché ha registrato delle chitarre nei dischi del mio babbo, poi è nato l’amore. Stiamo insieme da 9 anni”.

I due sono affiatatissimi e non hanno alcuna intenzione di sposarsi:

“Matrimonio? Non ci penso proprio! Sarà che tutti quelli della mia famiglia sono andati malissimo. Io e Federico viviamo insieme nella casa di Avenza, dove hanno vissuto i miei, una bifamiliare che condividiamo con mia sorella Alice, lei crea bigiotteria artigianale. Il babbo invece abita a Pontremoli e nostra madre a Forte dei Marmi”.

Terra bruciata, un nuovo capitolo

Con il lancio del singolo “Mi libero dal male” nel 2023, Irene Effe ha inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera musicale. Questo brano, frutto di una profonda ricerca personale e artistica, ha anticipato l’uscita del suo nuovo progetto discografico “Terra Bruciata”, un album che promette di essere il culmine della sua evoluzione artistica uscito il 5 aprile scorso.