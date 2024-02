Chi è Lorenzo Tano: età, carriera, vita privata, compagna del figlio di Rocco Siffredi

Lorenzo Tano è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo. Il ballerino, figlio di Rocco Siffredi, sarà presente in puntata insieme alla compagna Lucrezia Lando. I due, che si sono conosciuti a “Ballando con le stelle”, si racconteranno in studio, parlando delle loro carriere e della loro incredibile storia d’amore. Ma scopriamo qualcosa in più su Lorenzo Tano.

Chi è Lorenzo Tano, età, biografia e carriera

Lorenzo Tano è nato a Roma il 16 aprile 1996 e ha 27 anni. Figlio dell’iconico attore italiano di film per adulti Rocco Siffredi e dell’attrice ungherese Rosa Caracciolo, Lorenzo Tano ha trascorso gran parte della sua vita a Budapest, in Ungheria. La storia familiare di Lorenzo è caratterizzata da una forte presenza mediatica, per la fama internazionale del padre Rocco Siffredi. Cresciuto con il fratello minore Leonardo, Lorenzo ha intrapreso i suoi studi presso l’International Business School, laureandosi in Economia e Commercio. Tuttavia, il suo vero interesse risiede nell’arte della fotografia e nella regia, ambiti che gli hanno permesso di esprimere la sua creatività in modi unici e originali.

La passione per il cinema

Sebbene il nome di Rocco Siffredi sia strettamente associato all’industria del cinema per adulti, Lorenzo ha scelto una strada diversa per la sua carriera. Pur avendo lavorato come direct project manager per la casa di produzione del padre, Lorenzo ha preferito concentrarsi sul lato creativo dell’industria cinematografica, sperimentando come regista. Ha espresso la sua opinione sul lavoro del padre, rivelando una certa distanza nei confronti dello stile di Rocco ma allo stesso tempo supportandolo nel suo percorso professionale.

L’opportunità di mettersi in gioco su un palcoscenico diverso è arrivata per Lorenzo con la sua partecipazione alla diciottesima edizione di “Ballando con le Stelle” su Rai 1. A partire dal 21 ottobre 2023, Lorenzo è entrato a far parte del cast dello spettacolo, dimostrando al pubblico italiano le sue abilità nel ballo in coppia con la maestra Lucrezia Lando.

Vita privata: ex fidanzata e compagna Lucrezia Lando

Lorenzo Tano ha una ex fidanzata storica. Si tratta di Laura Amy Medcalf, con cui è stato insieme per 12 anni e Lorenzo aveva solo 14 anni quando si è fidanzato con Laura ma hanno deciso di prendere strade separate nel 2023. La partecipazione di Lorenzo a “Ballando con le Stelle” gli ha permesso di conoscere l’attuale compagna, la ballerina Lucrezia Lando con cui sembra essere in ottima sintonia.