Chi è Nina Soldano: età, carriera, vita privata, marito, il tumore

Nina Soldano è tra le ospiti della puntata di oggi 2 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Nina Soldano è un volto noto della televisione italiana, celebre per il suo ruolo di Marina Giordano nella famosa soap opera “Un Posto al Sole”. Ma chi è veramente questa talentuosa attrice? Scopriamo insieme la sua storia, la sua carriera, la sua vita privata e molto altro ancora.

Nina Soldano età e breve biografia

Nina Soldano, il cui nome completo è Antonina, è nata il 26 marzo 1963 a Pisa e ha 61 anni. Cresciuta a Manfredonia fino all’età di 9 anni, si è poi trasferita a Roma, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione. Sin da giovane, ha dimostrato un talento straordinario per l’arte drammatica, che l’ha portata a intraprendere una carriera di successo nel mondo dello spettacolo.

Carriera

La carriera di Nina Soldano è iniziata nel 1985, quando, scoperta da Pippo Baudo, ha debuttato come valletta nel varietà “Fantastico 6”. Da lì in poi, ha continuato a lavorare sia in televisione che al cinema, ottenendo ruoli sempre più importanti. Ha partecipato a programmi televisivi di successo come “Indietro Tutta” di Renzo Arbore e ha recitato in film di rilievo come “La Notte degli Squali” e “Delitti e Profumi”.

Il vero salto di qualità nella carriera di Nina è avvenuto nel 2003, quando è stata scelta per interpretare il ruolo di Marina Giordano nella soap opera “Un Posto al Sole”. Grazie a questa interpretazione, Nina ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

Nel corso della sua carriera, Nina Soldano ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo talento e la sua bravura. Tra i premi più prestigiosi ci sono il Saint Vincent e il Donna Awards per la soap “Un Posto al Sole”, così come il premio come attrice italiana più popolare all’estero conferitole dall’Associazione Italiana di New York.

Vita privata

Nel 2016, ha sposato l’ingegnere Teo Bordagni, 13 anni più giovane di lei, in una romantica cerimonia a New York. I due si erano conosciuti alcuni anni prima sui Social e non si sono più lasciati. La coppia è molto affiatata e si sostiene reciprocamente nelle sfide della vita.

Il tumore

Nel 2005, Nina ha affrontato una battaglia personale contro il cancro, subendo un intervento chirurgico per asportare una massa tumorale all’utero. Nonostante la gravità della malattia, ha continuato a lavorare sul set di “Un Posto al Sole”, dimostrando una determinazione e una forza d’animo straordinarie.