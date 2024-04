Paolo Brosio è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14.00. Scopriamo qualcosa in più su Paolo Brosio, dal suo percorso lavorativo e privato.

Paolo Brosio età e biografia

Paolo Brosio è nato il 27 settembre 1956 ad Asti e ha 67 anni. Si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università di Pisa e da giovanissimo ha cominciato la gavetta come giornalista, scrivendo per la Nazione di Firenze e lavorando come ufficio stampa per la squadra Pisa Calcio. Il suo ingresso nel mondo della televisione è avvenuto nel 1990, quando è diventato inviato per Studio Aperto. Da lì in poi, la sua carriera televisiva ha conosciuto numerosi successi e riconoscimenti, con apparizioni in programmi di grande popolarità come Quelli che il calcio, Domenica In e Italia che vai. Ha anche partecipato ad alcuni reality come L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

La conversione spirituale

Oltre alla sua carriera professionale, Paolo Brosio è stato al centro dell’attenzione per le sue vicende personali, che hanno suscitato grande interesse tra il pubblico. Nello specifico, la sua conversione spirituale è stato un momento significativo della sua vita. Paolo Brosio stesso ha più volte raccontato che, all’apice del successo ma anche di una profonda crisi interiore, si sentiva perso:

“Arrivavo da grandi sofferenze, la perdita di mio padre, l’incendio del Twiga, la separazione dalla mia seconda moglie. Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve, lavoravo a Mattino5 e Pomeriggio5”. “Tutte le sere in un locale diverso, provavo dolore ma non avendo ancora conosciuto la preghiera, mi rivolgevo al mondo reale: alcol e droga, canne, ma anche cocaina”.

Poi la conversione:

“Ero in un albergo a Torino e ho sentito una voce: Paolo devi smetterla. Da lì sono corso al Santuario della Consolata, la Chiesa più potente della città e da lì è cambiato tutto”. “Alla Consolata ho capito che la preghiera è il Toradol dell’anima, fa sparire il dolore. E lì ho riscoperto la Madonna”.

Così, nel 2009 Paolo Brosio si è recato per la prima volta a Medjugorje ed è iniziata la sua nuova vita.

Vita privata

Dal punto di vista personale, Paolo Brosio ha vissuto diverse relazioni e matrimoni. È stato sposato due volte, prima con Serenella Corigliano e poi con la modella cubana Gretel Coello. Ha anche avuto una relazione con Maria Laura De Vitis, una showgirl molto più giovane di lui, che ha attratto l’attenzione dei media. Attualmente, sembra essere single, focalizzato sulla sua carriera e sul suo percorso spirituale.