Simona Izzo è tra i super ospiti della puntata di oggi 28 marzo 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,0o. L’attrice e doppiatrice tra le più famose in Italia sarà in studio insieme al marito Ricky Tognazzi e insieme parleranno del loro percorso artistico e della loro vita insieme. Scopriamo qualcosa in più su questa artista poledrica.

Simona Izzo età e breve biografia

Nata il 22 aprile 1953 a Roma, Simona Izzo, all’anagrafe Simonetta Izzo, ha 70 anni. È figlia d’arte: la mamma è Liliana D’Amico e il papà il famoso doppiatore e direttore di doppiaggio Renato Izzo, dalla cui relazione sono nate anche la gemella Rossella e le sorelle minori Fiamma e Giuppy (a loro volta doppiatrici). Per questo, non poteva non ereditare una passione travolgente per il mondo dell’intrattenimento.

I primi passi di Simona Izzo nel mondo dello spettacolo risalgono agli anni ’70, quando fece il suo debutto come Signorina Buonasera sulla Rai. Da lì in avanti, la sua carriera ha conosciuto una costante ascesa. Oltre a essere una voce riconosciuta nel doppiaggio, Simona si è cimentata con successo anche come conduttrice televisiva e regista.

Tra i suoi lavori più noti, ci sono film come “Simpatici e Antipatici” e “Camere da letto”, di cui ha anche firmato la regia. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici interpretati da attrici internazionali comeMelanie Griffith, Kim Basinger e Daryl Hannah. Nel 1990 ha vinto il Nastro d’argento per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills.

Nel 1994 ha diretto Maniaci sentimentali, con cui ha vinto il David di Donatello, come miglior regista esordiente.

Simona ha partecipato anche ad alcuni programmi tv come “La fattoria” e “Grande Fratello”, oltre ad aver preso parte come concorrente a show come “Il cantante mascherato” e “Pechino Express”.

È anche autrice di diversi libri, tra cui “Diario di una donna che ha tradito” e “Baciami per sempre”

Vita privata: ex relazioni, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1975 al 1978 è stata sposata con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, anch’egli attore e doppiatore. Dal 1983 al 1985 ha inoltre avuto una relazione con Maurizio Costanzo. Tuttavia, è con Ricky Tognazzi che ha trovato la stabilità, sposandolo nel 1995 dopo nove anni di fidanzamento.