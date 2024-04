L’attrice di Terra Amara Yeliz Dogramacilar è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Conosciuta in Italia soprattutto per il suo ruolo di Fusun Arman nella soap turca Terra Amara, l’attrice sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e professionale e sarà per la prima volta in Italia. Scopriamo qualcosa in più su questa talentuosa attrice, dalla sua età alla sua biografia passando per la sua vita privata.

Yeliz Dogramacilar età e biografia

Nata il 17 marzo 1978 a Istanbul, Yeliz Dogramacilar ha 46 anni. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1994, e da allora non ha mai guardato indietro. Dopo aver studiato presso l’Università Yeditepe e l’Università di Bahçeşehir, ha fatto il suo debutto televisivo nella serie “Savunma” nel 2000, seguita da una serie di ruoli di rilievo in produzioni televisive di successo.

Nel corso degli anni, Yeliz ha dimostrato la sua versatilità come attrice, interpretando una vasta gamma di personaggi con talento e bravura. Tra i suoi ruoli più memorabili si annoverano quelli di Yeliz nella serie “Koçum benim”, Sah Sultan in “Hürrem Sultan”, e Bahar in “Görüs Günü Kadinlari”.

Tuttavia, è stato il suo ruolo di Füsun Arman nella serie “Terra Amara” che l’ha veramente consacrata come una delle attrici più amate e rispettate del panorama televisivo turco e che l’ha fatta conoscere al grande pubblico italiano.

Il ruolo di Füsun Arman in Terra Amara

In “Terra Amara”, Yeliz Doğramacılar interpreta Füsun Arman, un ruolo che piace molto al pubblico. Come amica di Sermin, il suo personaggio è sempre pronto a spettegolare sulle vicende della famiglia Yaman e a offrire il suo sostegno quando necessario. Nonostante i conflitti che possono sorgere nel corso della trama, Füsun rimane un personaggio amato dagli spettatori.

Vita privata: marito e figli

Yeliz Dogramacilar è sposata dal 2009 con Nevzat Arman. La coppia ha due figli, Omer e Mehmet. Yeliz è molto attiva anche sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana con i suoi fan.