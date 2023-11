Courtney Cox e Matt LeBlanc, l’addio all’amico Matthew Perry: “Non ti dimenticheremo mai”

La morte improvvisa di Matthew Perry, l’attore celebre per aver interpretato il personaggio di Chandler in Friends, ha lasciato sgomenti tutto il cast della celebre serie. Dopo il lutto, tutti gli attori della sitcom hanno pubblicato solo un comunicato congiunto in cui si dicevano devastati e poi si sono chiusi nel silenzio. Così, dopo qualche settimana dalla drammatica perdita, alcuni di loro gli hanno voluto dedicare un post sui social.

Courteney Cox rivela un retroscena inedito

“Sono grata per ogni momento passato con te Matty e mi manchi ogni giorno”. Esordisce così Courtney Cox (Monica in Friends) su Instagram. I due erano legati da una profonda amicizia, nata sul set. Cox ha raccontato un aneddoto risalente proprio a quei tempi, svelando un inedito retroscena sulla popolare sitcom: “Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come me con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorresti poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti”. “Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un’avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l’inizio della loro storia d’amore”, ha rivelato l’attrice, che nel post condivide proprio una scena di Friends in cui i due personaggi sono a letto. “In questa scena – conclude – prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile”.

Il post di Matt LeBlanc per Matthew Perry

Anche Matt LeBlanc, l’italoamericano Joey che condivideva l’appartamento con Chandler (il personaggio di Perry), ha deciso di dedicare un omaggio all’amico pubblicando una galleria di foto che li ritrae insieme sul set di Friends e scrivendo accanto: “Matthew, è a malincuore che ti dico addio. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i momenti più belli della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico mio. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola fratello finalmente sei libero. Tanto amore. E mi sa che i 20 dollari che mi devi te li tieni”, è la conclusione ironica.