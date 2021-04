Damiano David dei Maneskin, gruppo vincitore di Sanremo 2021, avrebbe avuto un flirt con Drusilla Gucci, naufraga dell’Isola dei Famosi: è quanto ipotizzano alcuni media.

Drusilla Gucci Ludolf, 26 anni, fiorentina, è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore nel 192 dell’omonima Casa di moda.

Drusilla fa la modella e ha una grande passione per i cavalli. Come ha raccontato lei stessa, monta da quando aveva sei anni:

“Ho iniziato a montare a cavallo a sei anni e non ho mai smesso – ha detto in una intervista -, tanto che è diventato un gesto naturale, come bere o camminare. I cavalli mi hanno riempito la vita, creature silenziose ma con un cuore più generoso di molti che ho conosciuto. Dicono che i cavalli insegnino, a chi sa ascoltarli, a montarli nel giusto modo, ma in realtà impartiscono lezioni ancora più importanti. Lealtà. Fiducia. Rispetto. Tenacia. Se c’è una cosa che il mio Time mi ha insegnato è che se anche cadi, non è contemplabile la possibilità di restare in ginocchio”.

Ma ad unire Drusilla Gucci a Damiano David dei Maneskin sarebbe anche un certo gusto per il macabro.

“Io non sono esattamente così come appaio, una persona mi può vedere tutta carina angelica, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, ma in realtà ho un animo un po’ tenebroso – ha raccontato in un’intervista Drusilla Gucci -. Mi piacciono quelle cose che magari alla gente un po’ fanno schifo. Sono molto affascinata dalla morte, ritorna nei miei pensieri e soprattutto nelle mie scritture, perché a me piace scrivere. E poi la mia passione per le ossa. Colleziono ossa di animali che trovo nel mio bosco: ho un teschio di gatto e delle corna di cervo. L’osso secondo me ci ricorda un po’ chi realmente siamo. Fuori da qualsiasi substrato sociale o sovrastruttura c’è l’osso, la struttura pura, primaria e primitiva”.