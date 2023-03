Dazn, offerta a metà prezzo… ma solo al Sud

Dazn ha lanciato una offerta per spingere gli abbonamenti al sud: fino al 19 marzo si possono attivare tre mesi a 69 euro anziché 119,97. L’offerta, spiega il sito di Dazn, si attiva solo attraverso carte o codici prepagati ed è valida “solo nei negozi selezionati”. Cliccando sul tasto “scopri il negozio più vicino a te” si capisce però che, per i tifosi di centro e nord Italia, non ci sono negozi vicini. Sulla mappa infatti i segnalini partono dal Molise per arrivare alla Sicilia, Sardegna compresa.

Dazn e l’offerta per il Sud che fa arrabbiare i consumatori

“A pensar male – scrive in una nota Federconsumatori – si potrebbe sospettare che l’azienda, con l’avvicinarsi della fine del campionato, stia cercando di incrementare gli abbonamenti tra i tifosi della squadra che è più vicina alla vittoria in Serie A”. L’associazione, che parla di “promozione discriminatoria” ha inviato una richiesta ufficiale a Dazn per chiederne le motivazioni e per sollecitarla “ad adottare politiche di prezzo più equilibrate e inclusive”.

“Iniziativa non discriminatoria”

Fonti vicine a Dazn spiegano come l’iniziativa sia “una delle tante che vengono portate avanti non solo da Dazn ma da diversi player in tanti settori, riservate a determinate aree geografiche o legate a ricorrenze specifiche che vengono celebrate durante l’anno, o della durata di pochi giorni, tenendo conto anche di specifiche abitudini di acquisto”. Nello specifico, da indagini di mercato condotte dalla società, è risultato che nel Mezzogiorno gli abbonamenti vengono attivati soprattutto attraverso le card.