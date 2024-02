L’attore D0menico Centamore è tra gli ospiti della puntata odierna del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Molto famoso al pubblico televisivo italiano per aver interpretato alcune fiction di successo (ultima, in ordine di tempo, Makari), andiamo a conoscere meglio questo attore poliedrico.

Domenico Centamore età, biografia e carriera

Nato il 24 settembre 1967 a Scordia, in provincia di Catania, l’attore ha 66 anni. Ha manifestato fin da subito grande passione per la recitazione, si è quindi diplomato presso la Scuola di Arte Drammatica. Viene di solito scelto per le sue capacità attoriali da caratterista. La carriera di Domenico Centamore è stata segnata da una serie di ruoli indimenticabili che lo hanno reso una delle figure più ammirate del panorama cinematografico e televisivo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato il ruolo di Vito nel film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, un’interpretazione che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, consolidando la sua reputazione come attore di talento.

Successivamente, Centamore ha continuato a stupire il pubblico con le sue performance in film celebri come “La meglio gioventù” e nella miniserie “Il capo dei capi”. La sua versatilità artistica si è manifestata in ruoli diversi, come quello di Ignazio nel film “La matassa” di Ficarra e Picone e di Piccionello nella serie televisiva “Màkari”, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri.

Vita privata

Domenico Centamore è noto per la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, in una recente intervista ha parlato di sua moglie Melinda, con cui è sposato da oltre 30 anni, sottolineando il suo costante sostegno:

“Abbiamo vissuto gioie e dolori di questo successo. Mio padre pensava che io avessi una malattia quando gli dissi che volevo fare l’attore, lei invece ha sempre creduto in me. A lei, come ai miei fratelli e alla mia famiglia, dedico ogni successo”.

La coppia ha due figli, ma Centamore preferisce mantenere la loro identità al di fuori dei riflettori, rifuggendo l’attenzione mediatica e proteggendo la loro privacy.

Profilo Social

L’attore ha un profilo Instagram ufficiale che aggiorna piuttosto regolarmente.