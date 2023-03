Edoardo Franco, chi è il vincitore di Masterchef 12: da rider emigrato al trionfo

Chi è Edoardo Franco, il vincitore di MasterChef Italia 12? Nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, è andata in scena la finalissima della dodicesima edizione del cooking-show targato Sky. Sul podio Thi Hue Dihn e Antonio ‘Bubu’ Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata.

Chi è Edoardo di Masterchef

Edoardo Franco, 26enne di Varese, è entrato a MasterChef come disoccupato. Ha vissuto anche in Svezie e Germania, dove lavorava come rider per un servizio di delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. “Durante una consegna ho capito che volevo fare altro, così ho mollato tutto e sono tornato in Italia”, ha detto.

Con la vittoria nello show di Sky, Franco si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Il menu

Nel suo menu “Tutto mondo”, ha portato un tributo alla sua città, “Medievale ma non troppo”, cioè una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, latticello e porro fritto, accompagnato da infuso alla barbabietola e aneto. Come primo ha reinterpretato il kebab con dei ravioli, con salsa di albicocca e foglie di carota. Quindi il secondo, Capesante al curry, mettendo insieme il dolce con lo speziato, insieme a una maionese al corallo e coriandolo fritto. Infine il dolce, “Matrimonio in Bianco“, una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e un inserito di maracuja.