Elisabetta Gregoraci a cavalcioni su Petrelli: “Ma a me piace stare sotto…”

L’ex moglie di Flavio Briatore ancora una volta al centro dei riflettori del Grande Fratello Vip: questa volta svela la sua posizione preferita a letto.

Elisabetta Gregoraci mima con Pierpaolo Pretelli come le piace farlo: “La mia posizione preferita è questa…”.

Il tutto è nato dal gioco “Obbligo o verità” che si è svolto nella casa del Grande Fratello Vip. Gli inquilini dovevano rispondere alle domande o scegliere una penitenza. Quando Tommaso Zorzi ha domandato all’ex velino di Striscia la Notizia con chi passerebbe una notte nella casa, la risposta è stata “con Elisabetta Gregoraci”. Lei ha subito pungolato il suo spasimante: “In cinquanta giorni, ci avrai pensato a come farlo…”.

Zorzi allora ha continuato a stuzzicare: “Devi anche mimare una posizione in cui lo faresti”. A quel punto Petrelli si siede sul divano e prende la showgirl e la fa mettere a cavalcioni sopra di lui. Ma lei svela: “Io preferisco stare sotto…“. L’ex velino ha preso la palla al balzo e ironicamente (ma non troppo) ha concluso: “Andiamo a letto”.

Elisabetta Gregoraci fa infuriare Briatore: ecco il motivo

Flavio Briatore avrebbe dichiarato guerra all’ex moglie Elisabetta Gregoraci dopo l’ennesima uscita infelice della showgirl. Secondo un’indiscrezione apparsa sulla rivista “Nuovo“, Briatore non avrebbe affatto gradito l’avvicinamento della ex a Pierpaolo Pretelli: “Mentre lei fa la gattina nel programma, Flavio starebbe ribollendo dalla rabbia”, si legge sul magazine.

La stessa Gregoraci aveva confidato nei giorni scorsi a Giulia Salemi di quanto Briatore fosse “un tipo possessivo. Come dire, per lui sono ancora sua“. Una dichiarazione non gradita da Briatore, indispettito dalla troppa vicinanza con Pretelli e dalle confidenze sul loro passato di coppia, su quello che c’è stato.

Sempre secondo Nuovo, Briatore sarebbe anche pronto a rimettere mano agli accordi presi durante la separazione. Sul contratto infatti pare ci sia scritto chiaramente che entrambi non possono pubblicizzare relazioni o presentare i nuovi partner al figlio Nathan. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)