Enzo Iacchetti chi è, età, altezza, moglie, figli, malattia del figlio, dove vive, titolo di studio, Instagram, vita privata. E’ uno dei volti più longevi, attualmente, della tv italiana. Da anni, anzi da più di un decennio, conduce Striscia la Notizia con Ezio Greggio. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, titolo di studio, la biografia di Enzo Iacchetti

Vincenzo Iacchetti è nato il 31 agosto 1952 a Castelleone, in provincia di Cremona. Allo stato attuale ha dunque 69 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. E’ alto un metro e 78 centimetri. Ha conseguito il diploma (non si sa presso quale istituto) senza poi proseguire gli studi.

Dopo essersi licenziato dall’agenzia di viaggi Globus di Lugano, nel 1978 inizia la sua carriera a Radio Tresa, una piccola radio libera di Lavena, occupandosi di tutta la programmazione: radiogiornale, intrattenimento per le casalinghe e per i bambini, contributi politici e assistenza per i pensionati. Ha fatto la gavetta come intrattenitore a battesimi e matrimoni e nelle pizzerie.

Inizia la professione di attore comico nel 1979 al Derby Club di Milano. Fino al 1985 frequenta il locale con assiduità, mettendo in scena spettacoli con Francesco Salvi, Giorgio Faletti, Walter Valdi, Giobbe Covatta, Malandrino e Veronica, I Gatti di Vicolo Miracoli. In televisione, fino ai primi anni novanta, lavora in numerosissime trasmissioni per Rai, Mediaset e Telemontecarlo: dal 1986 al 1989 Sportacus su Odeon TV, Fate il vostro gioco e Tiramisù su Rai 2, Banane su Telemontecarlo, nel 1993 Dido… menica su Italia 1 e nel 1994 Italia Firza su Telemontecarlo e Giro d’Italia su Italia 1 con Antonella Elia ed Amii Stewart.

Nel 1990 inizia la sua collaborazione con il Maurizio Costanzo Show dove presenta le sue poesie e canzoni “bonsai”, che raccoglie in un album nel 1991. Nel 1994 ottiene la conduzione di Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio, sodalizio artistico che proseguirà per molte stagioni, ottenendo sempre un successo strepitoso. Per visualizzare la sua carriera al completo rimandiamo alla pagina Wikipedia.

Moglie, figli, ex fidanzate, dove vive, Instagram, la vita privata di Enzo Iacchetti

Ha un figlio, Martino, nato nel 1986 dalla ex moglie Roberta. Martino Iacchetti è un artista versatile, attore, insegnante di teatro e musicista. Dal 2002 al 2007 ha avuto una relazione con la showgirl Maddalena Corvaglia.

Meno si sa dell’ultima relazione, durata 4 anni, dal 2016 al 2020. Rosi Zamboni, la ex fidanzata segreta. Alla fine è stata la stessa Rosi a svelare i dettagli della relazione che Iacchetti sperava rimanesse nascosta. I due si erano conosciuti durante le registrazioni di Striscia la notizia, prima che la ragazza entrasse nella casa del Grande Fratello.

Ha vissuto molti anni a Maccagno, successivamente a Castronno, prima di trasferirsi a Milano negli anni ottanta. Ha un account ufficiale molto seguito su Instagram.

Enzo Iacchetti e la malattia del figlio

Qualche anno fa Iacchetti ha raccontato della malattia del figlio, Martino, e degli anni trascorsi in giro per il mondo a cercare un medico che riuscisse a curarlo, sottolineando come anche il ragazzo abbia sempre avuto un approccio “giusto” nei confronti della malattia. Enzo Iacchetti ha mantenuto il riserbo su quale malattia abbia avuto il figlio, ma condividere questa esperienza lo ha messo nelle condizioni di raccontarsi a tutto tondo.

Raccontò all’epoca Iacchetti: “Non abbiamo mai esorcizzato, poi è venuta voglia di raccontarlo. E’ una cosa che non dimentichiamo. Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima, perché dai 16 ai 22 anni ha girato tutti i medici del mondo. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema. Ti rendi conto, da persona della televisione, che sei più fortunato del poveraccio che vive nella baraccopoli dopo un terremoto, per esempio. Lui è diventato molto presto grande, con i suoi compagni non poteva neanche bersi una birra e fare un tuffo in acqua. Ha passato degli anni difficilissimi ed è stato molto bravo, rideva sempre. Non ha mai pensato di stare in un grande pericolo, anche se ha sempre voluto sapere quello che gli stava succedendo”.